İftardan Sonra Bi’ Tatlı Ne İyi Gider Şimdi!” Diyenlere: Labneli Tiramisu Tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1 paket toz kahve

1 paket pastaban

Kreması için;

4 su bardağı süt

1 yumurta

3 fincan toz şeker

3 kahve fincanı un

200 gr İçim Labne

Süs için;

Kakao

Hazırlanışı:

1. Derin bir kabın içine su koyup toz kahveyi su ile karıştıralım.

2. Ardından pastabanlarımızı sulandırılmış kahveye batırıp ıslatalım.

3. Tiramisunun kreması için süt, yumurta şeker ve unu bir kapta iyice karıştıralım.

4. Bu karışımı ocağa alıp hızlı hızlı karıştıralım ve ardından üzerine 200 gr İçim Labne ekleyelim. Krema pişince labneyi ekleyelim çünkü krema pişmezse, eklediğimiz labne bu kremanın içinde pişecektir.

5. Islattığımız pastabanları geniş bir tabağa alıp üzerini krema ile kapatalım.

6. Sonrasında kremanın üstünü tekrar pastaban ile kapatalım.

7. Üstüne kakao serpiştirelim.

Afiyet olsun!