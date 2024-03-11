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İftardan Sonra Bi’ Tatlı Ne İyi Gider Şimdi!” Diyenlere: Labneli Tiramisu Tarifi!

etiket İftardan Sonra Bi’ Tatlı Ne İyi Gider Şimdi!” Diyenlere: Labneli Tiramisu Tarifi!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 21:04

Ramazan nihayet geldi! Gün içinde oradan oraya koştururken akşam enfes yemeklerle karnımızı doyurmak paha biçilemez. Hele ki iftar sonrası kendimizi leziz mi leziz bir tatlıyla ödüllendirmenin hayalini gün boyunca kurarız! Bu hayalleri süsleyen labneli tiramisu tarifi, aradığınız tatlı tarifi olabilir.

Tarifin detayları hemen aşağıda. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Labneli Tiramisu nasıl yapılır?

Labneli Tiramisu nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 paket toz kahve

  • 1 paket pastaban

Kreması için;

  • 4 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 3 fincan toz şeker

  • 3 kahve fincanı un

  • 200 gr İçim Labne

Süs için;

  • Kakao 

Hazırlanışı:

1. Derin bir kabın içine su koyup toz kahveyi su ile karıştıralım.

2. Ardından pastabanlarımızı sulandırılmış kahveye batırıp ıslatalım.

3. Tiramisunun kreması için süt, yumurta şeker ve unu bir kapta iyice karıştıralım.

4. Bu karışımı ocağa alıp hızlı hızlı karıştıralım ve ardından üzerine 200 gr İçim Labne ekleyelim. Krema pişince labneyi ekleyelim çünkü krema pişmezse, eklediğimiz labne bu kremanın içinde pişecektir.

5. Islattığımız pastabanları geniş bir tabağa alıp üzerini krema ile kapatalım.

6. Sonrasında kremanın üstünü tekrar pastaban ile kapatalım.

7. Üstüne kakao serpiştirelim.

Afiyet olsun!

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mamamia

Kremanın ilk sıcağı geçtikten sonra labne konulur, pastabanlarda kremayı dökmeden önce ıslatılır taaa kremayı pişirmeden önce değil.