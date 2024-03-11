İftardan Sonra Bi’ Tatlı Ne İyi Gider Şimdi!” Diyenlere: Labneli Tiramisu Tarifi!
İftardan Sonra Bi’ Tatlı Ne İyi Gider Şimdi!” Diyenlere: Labneli Tiramisu Tarifi!
Ramazan nihayet geldi! Gün içinde oradan oraya koştururken akşam enfes yemeklerle karnımızı doyurmak paha biçilemez. Hele ki iftar sonrası kendimizi leziz mi leziz bir tatlıyla ödüllendirmenin hayalini gün boyunca kurarız! Bu hayalleri süsleyen labneli tiramisu tarifi, aradığınız tatlı tarifi olabilir.
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Labneli Tiramisu nasıl yapılır?
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Kremanın ilk sıcağı geçtikten sonra labne konulur, pastabanlarda kremayı dökmeden önce ıslatılır taaa kremayı pişirmeden önce değil.