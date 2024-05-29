İddialı Bella'dan Demi Lovato'nun Yeni Dövmesine 29 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
İddialı Bella'dan Demi Lovato'nun Yeni Dövmesine 29 Mayıs'ta Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kourtney Kardashian oğlunun paylaşımını hikayesine ekledi.
Demi Lovato koluna yeni bir dövme yaptırdı.
Joe Jonas manzarayı paylaştı.
Cara Delevingne cesur pozlar paylaştı.
Bella Thorne süslenip püslendi.
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Kris Jenner torunu North West'i paylaştı.
Jennifer Lopez'in yeni filmi zirveye yerleşti.
Paris Hilton çocuklarıyla sevimli pozlarını paylaştı.
David Beckham kız kardeşinin doğum gününü kutladı.
Victoria Beckham Spice Girls nostaljisi yaptı.
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