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İddialar Doğru mu Çıktı? Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

İddialar Doğru mu Çıktı? Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.02.2025 - 01:06

Survivor All Star-Gönüllüler'de geçtiğimiz hafta Çılgın Sedat'ın sakatlanması sonucu erkek elemesi ertelenmişti. Bu hafta kadınlar arasında yapılacak elemede adaylar netleşmişti. Sema, Serenay, Sevgi ve Meryem'in eleme adayı olduğu gecede yapılan düellolar sonunda elenen isim belli oldu. 

Survivor'da kim elendi? İşte, detaylar...

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Survivor 2025'te gerginlikler giderek artarken bu hafta kadınlar arasında bir eleme gerçekleşecekti.

Survivor 2025'te gerginlikler giderek artarken bu hafta kadınlar arasında bir eleme gerçekleşecekti.

Haftanın başından itibaren Sema, Meryem ve Sevgi eleme adayları olmuştu. Son olarak Asena ile eşit oy alan Serenay, performans birincisi Sema tarafından son eleme adayı olarak belirlendi.

Haftanın başından itibaren Sema, Meryem ve Sevgi eleme adayları olmuştu. Son olarak Asena ile eşit oy alan Serenay, performans birincisi Sema tarafından son eleme adayı olarak belirlendi.

Sema-Serenay, Sevgi-Meryem arasında yapılan düelloların ardından Survivor'a veda eden isim belli oldu.

Sema-Serenay, Sevgi-Meryem arasında yapılan düelloların ardından Survivor'a veda eden isim belli oldu.

Yarışmaya veda eden isim Serenay oldu.

Yarışmaya veda eden isim Serenay oldu.

Yarışmadan elenen ismin Sema olduğu iddia edilmişti ancak iddialar doğru çıkmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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