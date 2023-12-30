İçişleri Bakanı Yerlikaya Atatürk Paylaşımı Yaptı: Ak Partili İsimden Tepki Geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya Atatürk Paylaşımı Yaptı: Ak Partili İsimden Tepki Geldi
Suudi Arabistan'da yaşanan skandal olay ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından Atatürk paylaşımı yaptı. Yerlikaya'ya Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal tepki gösterdi.
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Suudi yetkililerin Galatasaray- Fenerbahçe takımları arasında gerçekleşecek Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine ve pankartlarına izin vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış ve ülkeye dönmüştü.
Türk kamuoyunda gündem olan hadiseye bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, skandalın ardından sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir." dedi.
Yerlikaya'nın paylaşımının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yerlikaya'nın tweetini alıntılayarak "CHP iktidara mı geldi, nedir, gece gece darbe mi oldu yoksa?" dedi.
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Ünal'ın paylaşımına aldığı yanıtlardan bazıları şu şekilde:
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