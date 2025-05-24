İçinizdeki Çocuğa Sarılmak İsteyeceğiniz O Playlist
90’ların sıcaklığı, 2000’lerin masumiyeti, animasyonlardan fırlamış gibi duran melodilerle dolu bu playlist, ruhunuza pamuk gibi sarılacak. Kim bilir, belki bir şarkıyla o eski pijamalarınıza geri dönersiniz. Hadi o içteki küçük seni müzikle kucaklayalım.
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1. Michael Jackson - Ben
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2. Şenay Lambaoğlu - Küçük Bir Kız
3. Where Do The Children Play?
4. Regina Spektor – The Call
5. Yann Tiersen – La Valse d’Amélie
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6. Louis Armstrong - What A Wonderful World
7. Sezen Aksu - Yüzünü Dökme Küçük Kız
8. Fun - We Are Young
9. Katy Perry - Teenage Dream
10. Kalben - Haydi Söyle
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11. Julie Andrews - My Favorite Things
12. Norah Jones - Somewhere Over the Rainbow
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