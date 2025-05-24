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İçinizdeki Çocuğa Sarılmak İsteyeceğiniz O Playlist

etiket İçinizdeki Çocuğa Sarılmak İsteyeceğiniz O Playlist

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 20:31

90’ların sıcaklığı, 2000’lerin masumiyeti, animasyonlardan fırlamış gibi duran melodilerle dolu bu playlist, ruhunuza pamuk gibi sarılacak. Kim bilir, belki bir şarkıyla o eski pijamalarınıza geri dönersiniz. Hadi o içteki küçük seni müzikle kucaklayalım.

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1. Michael Jackson - Ben

2. Şenay Lambaoğlu - Küçük Bir Kız

3. Where Do The Children Play?

4. Regina Spektor – The Call

5. Yann Tiersen – La Valse d’Amélie

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6. Louis Armstrong - What A Wonderful World

7. Sezen Aksu - Yüzünü Dökme Küçük Kız

8. Fun - We Are Young

9. Katy Perry - Teenage Dream

10. Kalben - Haydi Söyle

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11. Julie Andrews - My Favorite Things

12. Norah Jones - Somewhere Over the Rainbow

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Lisa Campton
Lisa Campton
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