İçinizdeki Çocuğa Sarılmak İsteyeceğiniz O Playlist

90’ların sıcaklığı, 2000’lerin masumiyeti, animasyonlardan fırlamış gibi duran melodilerle dolu bu playlist, ruhunuza pamuk gibi sarılacak. Kim bilir, belki bir şarkıyla o eski pijamalarınıza geri dönersiniz. Hadi o içteki küçük seni müzikle kucaklayalım.