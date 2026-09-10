İçimizdeki Pırlantalara: Ege Orakçı
Her geçen gün değerlerin biraz daha aşındığı, hızın derinliğin önüne geçtiği bir dünyada, kendi toprağında sessizce yeşermeye çalışan filizler de var. Hayalleri, üretme cesaretleri, merakları ve emekleriyle geleceğe dair umudumuzu tazeleyen gençler… Onları görmenin, görünür kılmanın ve hikâyelerine kulak vermenin yalnızca gazeteciliğin değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğun parçası olduğuna inanıyorum.
İşte bu düşünceden yola çıkarak köşemde yeni bir pencere açıyorum: “İçimizdeki Pırlantalar.” Bu köşede, henüz yolun başında olmalarına rağmen kendi ışıklarını bulmaya çalışan; sanattan bilime, spordan düşünce dünyasına uzanan gençlerin hikâyelerini sizlerle buluşturacağım.
Bugünün pırlantası 20 yaşındaki Ege Orakçı. Bir yandan şiirle kelimelerin dünyasında yolculuk ediyor, bir yandan basketbol sahasında ter döküyor; fizyoterapi ve bilime duyduğu ilgiyle de kendisine bambaşka ufuklar açıyor. Farklı dünyaları aynı genç ruhta buluşturan Ege’nin hayallerini, düşüncelerini ve geleceğe nasıl baktığını merak ettim.
Gelin, “İçimizdeki Pırlantalar”ın konuğu Ege Orakçı’yı hep birlikte tanıyalım.
Seni ilk kez tanıyan birine “üniversite öğrencisi, basketbol takımı kaptanı, araştırma yapan bir genç ve şair” desek ortaya oldukça farklı kimlikler çıkıyor. Peki bütün bu sıfatları kaldırdığımızda Ege Orakçı kendisini nasıl tarif ediyor?
Bir tarafta fizyoterapi ve biyomekanik gibi veriye, ölçmeye ve gözleme dayanan bir alan; diğer tarafta şiir gibi son derece sezgisel bir dünya var. Bilim insanı tarafınla şair tarafın birbirini nasıl besliyor?
Akademik başarı ile sportif başarı çoğu zaman ciddi bir disiplin gerektiriyor; şiir ise biraz daha özgürlük isteyen bir alan. Sen disiplinle özgürlüğü hayatında nasıl dengeliyorsun?
Geçmişin değerlerini korumaktan söz ederken geçmişe takılı kalmakla geçmişten beslenmek arasında nasıl bir ayrım yapıyorsun?
Sosyal medya çağında gençlerin düşüncelerini birkaç saniyelik videolarla ifade ettiği bir dönemde sen şiir gibi okurdan zaman ve dikkat isteyen bir alana yöneliyorsun. Sence şiirin bu çağda hâlâ söyleyecek güçlü bir sözü var mı?
“Yazmayı bitirdiğimde ben de kendi satırlarıma dışarıdan bakan bir okura dönüşüyorum” diyorsun. Kendi yazdığın bir şiiri aylar sonra okuduğunda “Bunu gerçekten ben mi yazmışım?” dediğin oluyor mu?
Yakında çıkaracağın şiir kitabını eline alan bir okurun kitabı kapattığında yanında hangi duyguyu veya soruyu götürmesini istersin?
Çok yönlü olmak dışarıdan etkileyici görünüyor ama bunun bir bedeli de vardır. “Her şeye yetişmeliyim” baskısını hissettiğin oluyor mu?
Kendini 30 yaşında düşündüğünde nasıl bir Ege görüyorsun? Akademisyen mi, fizyoterapist mi, sporun içinde biri mi, şair mi; yoksa bunların hepsini bir araya getiren bambaşka bir yol mu?
Peki Onedio.com okuyucular için senden bizimle bir şiirini paylaşmanı istesek?
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