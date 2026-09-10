İçimizdeki Pırlantalara: Ege Orakçı

Her geçen gün değerlerin biraz daha aşındığı, hızın derinliğin önüne geçtiği bir dünyada, kendi toprağında sessizce yeşermeye çalışan filizler de var. Hayalleri, üretme cesaretleri, merakları ve emekleriyle geleceğe dair umudumuzu tazeleyen gençler… Onları görmenin, görünür kılmanın ve hikâyelerine kulak vermenin yalnızca gazeteciliğin değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğun parçası olduğuna inanıyorum.

İşte bu düşünceden yola çıkarak köşemde yeni bir pencere açıyorum: “İçimizdeki Pırlantalar.” Bu köşede, henüz yolun başında olmalarına rağmen kendi ışıklarını bulmaya çalışan; sanattan bilime, spordan düşünce dünyasına uzanan gençlerin hikâyelerini sizlerle buluşturacağım.

Bugünün pırlantası 20 yaşındaki Ege Orakçı. Bir yandan şiirle kelimelerin dünyasında yolculuk ediyor, bir yandan basketbol sahasında ter döküyor; fizyoterapi ve bilime duyduğu ilgiyle de kendisine bambaşka ufuklar açıyor. Farklı dünyaları aynı genç ruhta buluşturan Ege’nin hayallerini, düşüncelerini ve geleceğe nasıl baktığını merak ettim.

Gelin, “İçimizdeki Pırlantalar”ın konuğu Ege Orakçı’yı hep birlikte tanıyalım.