İç Huzurunuzun Anahtarını Bulacak 10 Kitap Önerisi
İç Huzurunuzun Anahtarını Bulacak 10 Kitap Önerisi
İç huzur, hayatın en büyük hedeflerinden biri, değil mi? Ama şu modern hayatın karmaşasında, bu hedefi gerçekleştirmek bazen gerçekten zor olabiliyor. Neyse ki, senin için iç huzurunu yakalamanı sağlayacak harika kitap önerilerimiz var!
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1. İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Terapisi - David Burns
2. İçimizdeki Çocuk - Doğan Cüceloğlu
3. Seninle Başlamadı: Kalıtsal Aile Travmalarının Kim Olduğumuza Etkileri Ve Sorunların Üstesinden Gelebilmenin Yolları - Mark Wolynn
4. İnsan Olmak - Engin Geçtan
5. Mutluluk Beyinde Başlar - Daniel Gilbert
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6. Kendine İyi Davran, Güzel İnsan - Beyhan Budak
7. Düşüncelerinizi Değiştirirseniz Kaderinizi de Değiştirirsiniz: Bilinçaltının Gücü - Joseph Murphy
8. Sevme Sanatı - Erich Fromm
9. İkigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı - Hector Garcia, Francesc Miralles
10. Bir de Bu Açıdan Bak - Eric Barker
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