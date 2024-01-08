İç Çamaşırlarıyla Yolculuk Yaptılar: Londra'da Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Kutlandı
İç Çamaşırlarıyla Yolculuk Yaptılar: Londra'da Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Kutlandı
Kaynak: https://secretldn.com/no-trousers-on-...
Improv Everywhere tarafından ABD'de başlayan ve Londra'da da geleneksel hale gelen 'Pantolonsuz metro günü' bu sene de kutlandı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemide 2 yıl kutlanamamış ancak sahalara geçtiğimiz yıl dönmüştü.
Neredeyse tüm Londralılar pantolon giymeyerek iç çamaşırları ile yolculuk yaptı.
Söz konusu kutlama birbirinden ilginç anlara tanıklık etti...
Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte herkes birbirini alkışladı ve kahkahalar metroları etkisi altına aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ancak bu kutlamadan sorumlu grup, maalesef bunun sonuncu kutlama olduğu haberini verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda