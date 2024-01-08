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İç Çamaşırlarıyla Yolculuk Yaptılar: Londra'da Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Kutlandı

İç Çamaşırlarıyla Yolculuk Yaptılar: Londra'da Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Kutlandı

Londra
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 20:44

Improv Everywhere tarafından ABD'de başlayan ve Londra'da da geleneksel hale gelen 'Pantolonsuz metro günü' bu sene de kutlandı.

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Kaynak: https://secretldn.com/no-trousers-on-...
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Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemide 2 yıl kutlanamamış ancak sahalara geçtiğimiz yıl dönmüştü.

Geleneksel “Pantolonsuz Metro Günü” pandemide 2 yıl kutlanamamış ancak sahalara geçtiğimiz yıl dönmüştü.

Neredeyse tüm Londralılar pantolon giymeyerek iç çamaşırları ile yolculuk yaptı.

Neredeyse tüm Londralılar pantolon giymeyerek iç çamaşırları ile yolculuk yaptı.

Söz konusu kutlama birbirinden ilginç anlara tanıklık etti...

Söz konusu kutlama birbirinden ilginç anlara tanıklık etti...

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte herkes birbirini alkışladı ve kahkahalar metroları etkisi altına aldı!

Londra merkezli The Stiff Upper Lip Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte herkes birbirini alkışladı ve kahkahalar metroları etkisi altına aldı!

Kutlamayanların şaşkınlığı, kutlayanların mutluluğu ise yüzlerinden okunabiliyor. 😁

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Ancak bu kutlamadan sorumlu grup, maalesef bunun sonuncu kutlama olduğu haberini verdi.

Ancak bu kutlamadan sorumlu grup, maalesef bunun sonuncu kutlama olduğu haberini verdi.

Bahsi geçen grup, 6 yılın ardından bu kadarının yeterli olacağını düşündüklerini açıkladı.

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