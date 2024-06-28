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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sürpriz İddia: "Medya Patronu Oluyor!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sürpriz İddia: "Medya Patronu Oluyor!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.06.2024 - 15:18 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 15:24

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun’un, Saner Ayar ve ekibinin aracılığıyla Ciner Medya Grubu bünyesindeki Kanal 1’in yayın ve lisans haklarını ‘ücretsiz’ olarak satın aldığı iddia edildi. 

Kaynak: https://www.medyaradar.com/fatih-port...
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Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal’ın Sözcü TV ile 14 milyon TL’lik yeni sözleşme imzaladığını duyuran Medyaradar’ın Kesin Kalem’i şimdi de Ekrem İmamoğlu hakkında iddiası ile gündem yarattı.

Geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal’ın Sözcü TV ile 14 milyon TL’lik yeni sözleşme imzaladığını duyuran Medyaradar’ın Kesin Kalem’i şimdi de Ekrem İmamoğlu hakkında iddiası ile gündem yarattı.

Keskin Kalem’in iddiasına göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun’un medya girişimini yürüten akrabası Saner Ayar, Ciner Medya’ya ait olan Kanal 1’i satın aldı.

Keskin Kalem’in iddiasına göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun’un medya girişimini yürüten akrabası Saner Ayar, Ciner Medya’ya ait olan Kanal 1’i satın aldı.

İşte Kesin Kalem’in gündem yaratan yazısından bir bölüm:

İşte Kesin Kalem’in gündem yaratan yazısından bir bölüm:

'İmamoğlu adına medya girişimini yürüten isim Saner Ayar.

Ayar liderliğindeki medya ekibi Ciner Medya bünyesinde bulunan Kanal 1’in yayın ve lisans haklarını aldı.

Hem de tek kuruş ödemeden!

Şimdilerdeyse kanalın editoryal yönetimi vs gibi detaylar inşa ediliyor.'

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