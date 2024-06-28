İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Sürpriz İddia: "Medya Patronu Oluyor!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun’un, Saner Ayar ve ekibinin aracılığıyla Ciner Medya Grubu bünyesindeki Kanal 1’in yayın ve lisans haklarını ‘ücretsiz’ olarak satın aldığı iddia edildi.