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Hurghada’da Görmeden Dönmemeniz Gereken 10 Yer

etiket Hurghada’da Görmeden Dönmemeniz Gereken 10 Yer

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
10.06.2026 - 12:31
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Hurghada, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve son yılların en popüler tatil rotalarından bir tanesi. Burası çoğu kişi için 'deniz tatili' gibi bilinse de aslında bu adada keşfedilecek çok fazla bölge var. Eğer Hurghada'ya ilk kez gidiyorsanız bu bölgeyi sonuna kadar keşfetmeniz için size harika önerilerle geldik!

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1. Giftun Adası

1. Giftun Adası

Hurghada denilince ilk akla gelen yerlerden biri elbette ki Giftun adası! Bu adayı özel yapan şeylerden biri turkuaz suyu ve beyaz kumsallarıyla tam kartpostallaık bir görüntü sunması. Özellikle tam gün tekne turu için mükemmel bir durak.

2. Magawish Bölgesi

2. Magawish Bölgesi

Hurghada'nın eşsiz yerlerinden birisi de Magawish bölgesi. Özellikle eğer Mısır'da sahile sıfır, her şey dahil ve konsept sunan oteller ile bu bölgeyi çok daha keyifli şekilde gezmek istiyorsanız Rixos gibi Kızıldeniz'e bakan resortlar ile tatil keyfinizi bir üst seviyeye çıkarın.

3. Mahmya Adası

3. Mahmya Adası

Eğer tatilden beklentiniz daha sakin bir ada deneyimi yaşamaksa Mahmya tam olarak isteğinize uygun bir yer. Şezlongda uzanıp denizi izlemek bile başlı başına insanı keyiflendirmeye yetiyor. Hele bir de gün batımında resmen cennetin ön izlemesi gibi hissettiriyor.

4. Hurghada Marina

4. Hurghada Marina

Akşam saatlerinde vakit geçirmek için en keyifli yerlerden biri. Üstelik yürüyüş yapmak için harika bir yer. Deniz kenarında restoranlar, kafeler ve teknelerle dolu bu alanın keyfine çok daha varabilirsiniz.

5. El Dahar (Eski Şehir)

5. El Dahar (Eski Şehir)

Turistik otellerden uzaklaşıp gerçek şehir hayatını görmek isteyenler için birebir. Burada sizi baharat kokuları, yerel pazarlar ve kalabalık sokaklar karşılayacak. Burada alışveriş yaparken pazarlık yapmaya da hazırlıklı olsun. Çünkü eliniz boş dönme ihtimaliniz sıfır...

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6. El Mina Camii

6. El Mina Camii

Hurghada'nın en dikkat çekici yapılarından biri de El Mina Camii. Büyük kubbeleri ve detaylı mimarisiyle oldukça etkileyici bir cami. Buraya ziyarete gelirken eğer içerisini de gezmek isterseniz kıyafet kurallarına dikkat etmeniz gerektiğini de hatırlatalım. İçerideki atmosfer gerçekten görülmeye değer.

7. Çölde safari turları.

7. Çölde safari turları.

ATV sürmek, kum tepelerinde gezmek ve çölde gün batımı izlemek istiyorsanız atlamamanız gereken aktivitelerden biri de çöle gitmek. Birçok tur bunu deve gezisi ve geleneksel akşam etkinlikleri ile birleştiriyor. Deniz tatiline adrenalin eklemek isteyenler için ideal.

8. Abu Ramada Resifleri

8. Abu Ramada Resifleri

Eğer dalış veya şnorkel seviyorsanız burası gezi listenizin en üst sıralarına almanız gereken yerlerden bir tanesi. Burası Kızıldeniz'in en ünlü dalış noktalarından biri olarak biliniyor. Suyun altındaki görüntüler karşısında küçük dilinizi yutabilirsiniz.

9. Sindbad denizaltı turu.

9. Sindbad denizaltı turu.

Eğer dalış yapmaktan hoşlanmıyorsanız ama yine de su altını görmek istiyorsanız seçenekleriniz henüz tükenmedi. Sindband denizaltı turları sayesinde mercanları ve deniz yaşamını yakından izleme fırsatı yakalayın. Özellikle çocuklu aileler için en güzel aktivitelerden bir tanesi.

10. Luxor günübirlik turlar.

10. Luxor günübirlik turlar.

Hurghada'dan biraz uzaklaşmak sorun değilse kesinlikle değerlendirilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Burada antik tapınakları, firavun hikayelerini ve devasa yapıları göreceksiniz. Burayı gezmek için bir gününüzü ayırmanız hayatta verebileceğiniz en iyi kararlardan biri.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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