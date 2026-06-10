Hurghada’da Görmeden Dönmemeniz Gereken 10 Yer

Hurghada, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve son yılların en popüler tatil rotalarından bir tanesi. Burası çoğu kişi için 'deniz tatili' gibi bilinse de aslında bu adada keşfedilecek çok fazla bölge var. Eğer Hurghada'ya ilk kez gidiyorsanız bu bölgeyi sonuna kadar keşfetmeniz için size harika önerilerle geldik!