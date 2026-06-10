Hurghada’da Görmeden Dönmemeniz Gereken 10 Yer
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Hurghada, Kızıldeniz kıyısında yer alan ve son yılların en popüler tatil rotalarından bir tanesi. Burası çoğu kişi için 'deniz tatili' gibi bilinse de aslında bu adada keşfedilecek çok fazla bölge var. Eğer Hurghada'ya ilk kez gidiyorsanız bu bölgeyi sonuna kadar keşfetmeniz için size harika önerilerle geldik!
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1. Giftun Adası
2. Magawish Bölgesi
3. Mahmya Adası
4. Hurghada Marina
5. El Dahar (Eski Şehir)
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6. El Mina Camii
7. Çölde safari turları.
8. Abu Ramada Resifleri
9. Sindbad denizaltı turu.
10. Luxor günübirlik turlar.
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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