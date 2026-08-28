HubX, Point72’dan Aldığı Yatırımla 1,2 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaşarak Yeni Türk Unicorn’u Oldu
Yapay zeka odaklı mobil ve web ürünleri geliştiren ve büyüten küresel tüketici teknolojileri şirketi HubX, Point72 Private Investments’tan 75 milyon dolara kadar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım, 1,2 milyar dolar yatırım öncesi değerleme üzerinden gerçekleşirken bu yatırımla birlikte HubX, Türkiye’nin ilk app studio unicorn’u oldu.
Yatırım, HubX için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.
Yeni yatırım iki temel alana odaklanacak:
HubX Kurucu Ortağı Cem Ortabaş, yatırımla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Point72 Private Investments Partner’ı Ishan Sinha ise şunları söyledi:
“HubX’in tüketici talebini belirleme ve bu talebe karşılık veren ürünleri hızlı bir şekilde geliştirme, dağıtma ve ölçeklendirme konusunda kendisini farklılaştıran bir platform oluşturduğuna inanıyoruz. Şirketin uygulama portföyünün genelindeki uygulama gücü ve modelinin tekrarlanabilirliği bizi etkiledi. HubX ekibiyle büyüme yolculuklarının yeni aşamasında ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz.”
HubX Kurucu Ortağı Kaan Ortabaş ise şunları ekledi:
“Her zaman odaklanarak üretmeye, hızlı öğrenmeye ve disiplinli büyümeye inandık. Karlılığımızı koruyarak yalnızca dört yıl içinde bu ölçeğe ulaşmamız, oluşturduğumuz modele ve önümüzdeki fırsatlara duyduğumuz inancı daha da güçlendiriyor. Bu iş birliği, modelimizi daha ileri taşımamıza ve hedeflerimizin peşinden çok daha büyük bir global ölçekte gitmemize imkan tanıyor. Türkiye’den çıkardığımız bu başarıyla büyük gurur duyuyoruz.”
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