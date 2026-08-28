HubX, Point72’dan Aldığı Yatırımla 1,2 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaşarak Yeni Türk Unicorn’u Oldu

HubX’in mevcut ürünlerinin büyümesini hızlandırmak ve şirketin global birleşme ve satın alma (M&A) faaliyetlerini genişletmek.

HubX, mevcut ürünlerine ve merkezi teknoloji altyapısına yatırım yapmaya devam ederken, mobil ve web ürünlerine yönelik satın alma faaliyetlerini de hızlandırmayı planlıyor. Şirket; belirli kategorilerde güçlü kullanıcı deneyimi ve ürün metriklerine sahip uygulamaları, kendi alanında en iyi ürünü geliştirmeye odaklanan ekipleri ve gelecek vadeden teknoloji şirketlerini HubX ekosistemine dahil etmeyi hedefliyor.

Bu stratejiyle HubX, satın aldığı ürün ve şirketlerin global ölçekte büyümek için ihtiyaç duyduğu teknoloji altyapısı, ürün geliştirme deneyimi ve global ölçekte pazarlama yetkinliklerine erişmesini sağlamayı amaçlıyor. HubX, bünyesine kattığı şirketlerin girişimci yaklaşımını ve ürün DNA’sını korurken; teknoloji, ürün geliştirme, yapay zeka, veri ve global pazarlama alanlarında yıllar içinde oluşturduğu know-how ile bu ürünlerin daha büyük ölçeklere ulaşmasını desteklemeyi hedefliyor.

Point72 Private Investments’ın yüksek büyüme potansiyeline sahip tüketici teknolojisi platformlarını destekleme konusundaki deneyimi ve yaklaşımı, HubX’in yeni ölçeklenme dönemine katkı sağlayacak.