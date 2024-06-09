Huawei, Yeni Uygun Fiyatlı Akıllı Tableti Huawei MatePad SE 11'i Duyurdu!
Huawei, Yeni Uygun Fiyatlı Akıllı Tableti Huawei MatePad SE 11'i Duyurdu!
Kaynak: https://consumer.huawei.com/en/tablet...
Huawei, üstün özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyatla çıkış yapması beklenen Huawei MatePad SE 11 isimli yeni akıllı tabletini duyurdu.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı tablet modeli Huawei MatePad SE 11'i duyurdu.
Uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen yeni cihaz, günlük kullanım için oldukça ideal özellikleri sayesinde şimdiden dikkat çekmeyi başardı.
11 inç boyutlu bir TFT LCD ekranla donatılan metal çerçeveli yeni tablet, yüzde 85'lik ekran/gövde oranının yanında, daha iyi bir çalışma ve okuma deneyimi için oluşturulan özel bir kullanım moduna da ev sahipliği yapıyor.
Performans tarafında da güçlü özellikler sunan yeni MatePad SE 11, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunarken, Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor.
Huawei, ilerleyen aylarda ülkemize ayak basması beklenen bütçe dostu yeni tabletinin fiyatını henüz açıklamadı. Gelişmeler için takipte kalın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın