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Huawei, Yeni Uygun Fiyatlı Akıllı Tableti Huawei MatePad SE 11'i Duyurdu!

Huawei, Yeni Uygun Fiyatlı Akıllı Tableti Huawei MatePad SE 11'i Duyurdu!

Huawei
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 12:23

Huawei, üstün özelliklerine kıyasla oldukça uygun bir fiyatla çıkış yapması beklenen Huawei MatePad SE 11 isimli yeni akıllı tabletini duyurdu.👇

Kaynak: https://consumer.huawei.com/en/tablet...
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Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı tablet modeli Huawei MatePad SE 11'i duyurdu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı tablet modeli Huawei MatePad SE 11'i duyurdu.

Uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen yeni cihaz, günlük kullanım için oldukça ideal özellikleri sayesinde şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Uygun bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen yeni cihaz, günlük kullanım için oldukça ideal özellikleri sayesinde şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

11 inç boyutlu bir TFT LCD ekranla donatılan metal çerçeveli yeni tablet, yüzde 85'lik ekran/gövde oranının yanında, daha iyi bir çalışma ve okuma deneyimi için oluşturulan özel bir kullanım moduna da ev sahipliği yapıyor.

11 inç boyutlu bir TFT LCD ekranla donatılan metal çerçeveli yeni tablet, yüzde 85'lik ekran/gövde oranının yanında, daha iyi bir çalışma ve okuma deneyimi için oluşturulan özel bir kullanım moduna da ev sahipliği yapıyor.

Performans tarafında da güçlü özellikler sunan yeni MatePad SE 11, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunarken, Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor.

Performans tarafında da güçlü özellikler sunan yeni MatePad SE 11, 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı sunarken, Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor.

Yeni Huawei MatePad SE 11'in öne çıkan teknik özellikleri:

  • Ekran:  11 inç, FHD+ TFT LCD 

  • İşlemci: Snapdragon 680

  • RAM: 8 GB

  • Depolama: 128 GB 

  • Ön Kamera: 5 MP

  • Arka Kamera: 8 MP

  • Batarya: 7700 mAh

  • Şarj Hızı: 22,5W

  • İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0

  • Aksesuar: M-Pen Lite akıllı kalem

Huawei, ilerleyen aylarda ülkemize ayak basması beklenen bütçe dostu yeni tabletinin fiyatını henüz açıklamadı. Gelişmeler için takipte kalın!

Huawei, ilerleyen aylarda ülkemize ayak basması beklenen bütçe dostu yeni tabletinin fiyatını henüz açıklamadı. Gelişmeler için takipte kalın!
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