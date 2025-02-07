onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hrant Dink Davasında Suçu Bulunan Kamu Görevlileri ile İlgili Karar Açıklandı

Hrant Dink Davasında Suçu Bulunan Kamu Görevlileri ile İlgili Karar Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.02.2025 - 20:38

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumlulukları olduğu gerekçesiyle yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu olan kamu görevlileri yargılanmış ve mahkum edilmişti. Kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Yargılanan polis ve jandarma görevlilerine 10 yıldan müebbete kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay'ın 15 sanık hakkındaki bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay'ın 15 sanık hakkındaki bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç’ın beraatına hükmetti. Heyet, Muharrem Demirkale’ye “tasarlayarak öldürmek” suçundan müebbet hapis; Yavuz Karakaya'ya “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis; Bekir Yokuş’a “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 10 yıl hapis; Veysal Şahin’e “ihmali davranışla öldürme” suçundan 15 yıl hapis, Gazi Günay’a “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “tasarlayarak öldürme” suçundan 25 yıl hapis; Okan Şimşek’e “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis; Ali Öz’e “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet hapis, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 25 yıl hapis; Mehmet Ayhan’a “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis; Onur Karakaya’ya “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis; Osman Gülbel’e “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis; Hasan Durmuşoğlu’na “Anayasa’yı ihlal” suçundan müebbet, “kasten tasarlayarak öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan'ın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Firari durumdaki Faruk Sarı'nın dosyası ise ayrıldı.

Mahkeme, Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan'ın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Firari durumdaki Faruk Sarı'nın dosyası ise ayrıldı.

Hrant Dink'in öldürülüşü ile ilgili 16 Kasım 2023'te suikastin tetikçisi Ogün Samast, tahliye edilmişti.

Hrant Dink'in öldürülüşü ile ilgili 16 Kasım 2023'te suikastin tetikçisi Ogün Samast, tahliye edilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın