Hrant Dink Davasında Suçu Bulunan Kamu Görevlileri ile İlgili Karar Açıklandı

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumlulukları olduğu gerekçesiyle yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu olan kamu görevlileri yargılanmış ve mahkum edilmişti. Kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Yargılanan polis ve jandarma görevlilerine 10 yıldan müebbete kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.