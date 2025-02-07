Hrant Dink Davasında Suçu Bulunan Kamu Görevlileri ile İlgili Karar Açıklandı
Hrant Dink Davasında Suçu Bulunan Kamu Görevlileri ile İlgili Karar Açıklandı
Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumlulukları olduğu gerekçesiyle yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu olan kamu görevlileri yargılanmış ve mahkum edilmişti. Kararın bozulmasıyla yeniden yargılanan kamu görevlilerinin davasında hüküm açıklandı. Yargılanan polis ve jandarma görevlilerine 10 yıldan müebbete kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay'ın 15 sanık hakkındaki bozma kararının ardından yeniden görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı.
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Mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, ayrıca 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi.
Mahkeme, Bekir Yokuş, Onur Karakaya ve Mehmet Ayhan'ın hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Firari durumdaki Faruk Sarı'nın dosyası ise ayrıldı.
Hrant Dink'in öldürülüşü ile ilgili 16 Kasım 2023'te suikastin tetikçisi Ogün Samast, tahliye edilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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