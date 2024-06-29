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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 17:45

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Katy Perry

Katy Perry

Emma Roberts

Emma Roberts

Justin & Hailey Bieber

Justin & Hailey Bieber

Jeremy Allen White

Jeremy Allen White

Selena Gomez

Selena Gomez
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Joey King

Joey King

Megan Fox

Megan Fox

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Gigi Hadid

Gigi Hadid
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