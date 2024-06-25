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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 15:21

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Emma Stone

Emma Stone

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Bad Bunny

Bad Bunny

Kim Kardashian

Kim Kardashian
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Robert Pattinson

Robert Pattinson

Anne Hathaway

Anne Hathaway

Blake Lively

Blake Lively

Dua Lipa & Callum Turner

Dua Lipa & Callum Turner

Sarah Paulson

Sarah Paulson
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