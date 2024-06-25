Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz
Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇
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Emily Ratajkowski
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Emma Stone
Sabrina Carpenter
Bad Bunny
Kim Kardashian
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Robert Pattinson
Anne Hathaway
Blake Lively
Dua Lipa & Callum Turner
Sarah Paulson
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