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Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Hollywood Şıkır Şıkır: Haftanın Şık ve Rüküşlerini Beraber Seçiyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 17:10

Bu hafta yabancı isimler ne giymiş, kimler şıklıklarıyla büyülemiş, kimler rüküş olmuş gibi sorularınız varsa sizi böyle alalım, haftanın şık ve rüküşlerini birlikte oylayalım 👇

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Rihanna

Rihanna

Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown & Jake Bongiovi

Austin Butler

Austin Butler

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Blake Lively

Blake Lively
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Kylie Jenner

Kylie Jenner

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence

Margot Robbie

Margot Robbie

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Dakota Johnson

Dakota Johnson
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