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"Hogwarts Benim Evim" Diyen Harry Potter Hayranlar Bu 15 Şarkı İçin Burada Acilen Toplanmalı!

etiket "Hogwarts Benim Evim" Diyen Harry Potter Hayranlar Bu 15 Şarkı İçin Burada Acilen Toplanmalı!

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 19:54

Bazı filmler, hayatlarımızda film olmaktan çıkar ve hayatımızın her alanında varlığını hissedecek kadar yakın hissederiz. Harry Potter da hayranları için tam olarak öyle.

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1. Nick Cave & The Bad Seeds - O Children (from Harry Potter & The Deathly Hallows)

2. AURORA - Runaway

3. Meadow Song

4. Winter Aid - The Wisp Sings

5. Radical Face 'Welcome Home, Son'

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6. Harry in Winter

7. Edith Whiskers (Tom Rosenthal) - Home (Lyrics)

8. Kodaline - All I Want (Part 1)

9. MGMT - Little Dark Age (Video)

10. Sara Bareilles - She used to be mine lyrics

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11. Dotan - Home

12. ed sheeran - autumn leaves (lyrics)

13. The Lumineers - Flowers In Your Hair

14. Bastille - Pompeii (Official Music Video)

15. The Head and the Heart - Library Magic [Official Audio]

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