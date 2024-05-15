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Hodri Meydan! Mega Star Tarkan'ın En Çok Dinlenen Şarkısını Bulabilecek misin?

etiket Hodri Meydan! Mega Star Tarkan'ın En Çok Dinlenen Şarkısını Bulabilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 21:24

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan Mega Star Tarkan'ın en çok dinlenen şarkısını bulmaya hazır mısın? Tarkan'ın büyüleyici sesi ve eşsiz tarzıyla milyonları etkisi altına alan şarkıları arasından hangisinin en favori olduğunu tahmin edebilir misin? Biraz zor olacak farkındayız çünkü hepsi çok iyi!

Kaç tahminde bulduğunu yorumda bizimle paylaş👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Seç bakalım!

Tekrar dene!

Tarkan'ın bütün şarkıları çok iyi bu sebeple seçtiğin şarkının en çok dinlendiğini düşünmen çok normal ama Tarkan'ın en çok dinlenen şarkısı bu değil. Tekrar dene bakalım bulabilecek misin?

Tebrikler!

Tebrikler Tarkan'ın en çok dinlenen şarkısı 410 milyon görüntülenme ile 'Yolla' şarkısı. Yolla yolla kaderim yolla❤️

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