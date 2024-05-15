Hodri Meydan! Mega Star Tarkan'ın En Çok Dinlenen Şarkısını Bulabilecek misin?

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri olan Mega Star Tarkan'ın en çok dinlenen şarkısını bulmaya hazır mısın? Tarkan'ın büyüleyici sesi ve eşsiz tarzıyla milyonları etkisi altına alan şarkıları arasından hangisinin en favori olduğunu tahmin edebilir misin? Biraz zor olacak farkındayız çünkü hepsi çok iyi!

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