onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hikmet Survivor'dan Ayrıldı, Uzak Şehir Sezon Finali Yaptı: TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?

Hikmet Survivor'dan Ayrıldı, Uzak Şehir Sezon Finali Yaptı: TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.06.2025 - 01:11

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

2 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hikmet Tuğsuz, Survivor'dan ayrıldı.

1. Hikmet Tuğsuz, Survivor'dan ayrıldı.

Survivor'ın finaline birkaç gün kala Hikmet Tuğsuz kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Hikmet'in Survivor'dan neden ayrıldığı merak edildi.

Detaylar:

2. Uzak Şehir sezon finali yaptı.

2. Uzak Şehir sezon finali yaptı.

Heyecanı ve temposu yüksek bölümde birden çok olay yaşandı. Alya'nın Kanada'ya dönmek üzereyken Cihan'dan duydukları ve öpüşmeleri izleyiciyi coşturdu.

Detaylar:

3. Mine Kılıç, yazdıklarıyla Uzak Şehir'e veda mı ediyor diye düşündürdü.

3. Mine Kılıç, yazdıklarıyla Uzak Şehir'e veda mı ediyor diye düşündürdü.

Sezon finali öncesi Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç bir paylaşım yaptı. Yazdıkları sonrası Uzak Şehir'den ayrıldığı düşünüldü.

Detaylar:

4. Adam Fawer'ın Olasılıksız adlı eseri dizi oluyor.

4. Adam Fawer'ın Olasılıksız adlı eseri dizi oluyor.

OGM Pictures'ın diziye aktaracağı hikayenin detayları yakında açıklanacak. Haber, kitabın hayranlarını ikiye böldü.

Detaylar:

5. Müge Anlı, yaz sezonunda Güven Bana ile ekrana gelecek.

5. Müge Anlı, yaz sezonunda Güven Bana ile ekrana gelecek.

Daha önce yaptığı program bu yaz sezonunda da ekranda olacak. Programın ünlü konukları belli oldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Teşkilat'ta Albay Nazım ortaya çıktı.

6. Teşkilat'ta Albay Nazım ortaya çıktı.

İzleyicinin büyük bir merak içinde beklediği 'Albay Nazım' karakteri son bölümde yüzünü gösterdi. 'Panter' kod adlı 'Albay Nazım' karakterine hayat veren kişiyse ünlü oyuncu Atilla Saral, rolüyle beğeni topladı.

Detaylar:

7. Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Bir Gece Masalı'na veda paylaşımı geldi.

7. Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Bir Gece Masalı'na veda paylaşımı geldi.

Dizide Canfeza'ya hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun, duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Coşkun sözlerine 'Koşa koşa, heyecanla gittiğin bir setten ayrılmak gerçekten çok zormuş.' diyerek başladı.

Detaylar:

8. İşte Benim Stilim'de Ceyda Şahin'in performansı eleştirildi.

8. İşte Benim Stilim'de Ceyda Şahin'in performansı eleştirildi.

İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz gün yapılan haftanın finalinde Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin'ın tema için seçtiği isim Gülşen Bubikoğlu oldu. Şahin, 10 yıl önce Nihal Candan'ın yaptığı performansı yapmış oldu.

Detaylar:

9. Uzak Şehir etkisi sürerken, Show TV de aşiret dizisine hazırlanıyor.

9. Uzak Şehir etkisi sürerken, Show TV de aşiret dizisine hazırlanıyor.

Adana'da çekilecek Bereketli Topraklar dizisi için hazırlıklar başladı. Diziye ünlü bir isim transfer oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın