Hikmet Survivor'dan Ayrıldı, Uzak Şehir Sezon Finali Yaptı: TV Dünyasında Bugün Neler Yaşandı?
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Hikmet Tuğsuz, Survivor'dan ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Uzak Şehir sezon finali yaptı.
3. Mine Kılıç, yazdıklarıyla Uzak Şehir'e veda mı ediyor diye düşündürdü.
4. Adam Fawer'ın Olasılıksız adlı eseri dizi oluyor.
5. Müge Anlı, yaz sezonunda Güven Bana ile ekrana gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Teşkilat'ta Albay Nazım ortaya çıktı.
7. Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Bir Gece Masalı'na veda paylaşımı geldi.
8. İşte Benim Stilim'de Ceyda Şahin'in performansı eleştirildi.
9. Uzak Şehir etkisi sürerken, Show TV de aşiret dizisine hazırlanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın