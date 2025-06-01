Uzak Şehir'de Alya Rolü İçin Teklif Giden İlk Oyuncuyu Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi sezon boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Sezonun başında Albora'nın Sert Kışı adıyla tanıtılan dizinin daha sonra adı değişmişti. 2 Haziran Pazartesi akşamı sezon finali yapacak dizide Alya karakteri için teklif giden ilk oyuncunun Sinem Ünsal olmadığı ortaya çıktı. Anlaşmaya varılan ancak son anda vazgeçen ismi görünce bir hayli şaşıracaksınız!
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle ekran macerasına ara verecek.
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Koca bir sezonu geride bırakırken, dizide Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri için teklif giden ilk ismin kim olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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