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Uzak Şehir'de Alya Rolü İçin Teklif Giden İlk Oyuncuyu Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Uzak Şehir'de Alya Rolü İçin Teklif Giden İlk Oyuncuyu Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.06.2025 - 22:51

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi sezon boyunca rekor üstüne rekor kırdı. Sezonun başında Albora'nın Sert Kışı adıyla tanıtılan dizinin daha sonra adı değişmişti. 2 Haziran Pazartesi akşamı sezon finali yapacak dizide Alya karakteri için teklif giden ilk oyuncunun Sinem Ünsal olmadığı ortaya çıktı. Anlaşmaya varılan ancak son anda vazgeçen ismi görünce bir hayli şaşıracaksınız!

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle ekran macerasına ara verecek.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle ekran macerasına ara verecek.

Sezon boyu dizi o kadar sevildi ki pazartesi günlerini iple çeker olduk. Sezon finalinde yaşanacak gelişmeleri de büyük bir merak içinde bekliyoruz.

Koca bir sezonu geride bırakırken, dizide Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri için teklif giden ilk ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Koca bir sezonu geride bırakırken, dizide Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri için teklif giden ilk ismin kim olduğu ortaya çıktı.

Dizinin yakın takipçileri hatırlayacaktır. Uzak Şehir'in ilk adı Albora'nın Sert Kışı'ydı. Üstelik başrol oyuncularından ilk teklif giden, hatta bir süreliğine anlaşılan isim de Esra Bilgiç'ti! Ünlü oyuncuyla anlaşılmışken başrol erkek için Ozan Akbaba düşünülmüş, teklif götürülmüş, Esra Bilgiç'in son anda diziden ayrılmasıyla da dizinin hem adı değişmiş hem de teklif Sinem Ünsal'a gitmişti. Ne dersiniz, daha iyi mi olurdu yoksa Sinem Ünsal'dan iyisi olamaz mıydı?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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