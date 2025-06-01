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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Kahkahaya Boğan Kullanıcılar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 18:22

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Biz de nereden tanıdık geliyor diyorduk 🤣🤣

1. Biz de nereden tanıdık geliyor diyorduk 🤣🤣
twitter.com

2. Şovdur! 😎😎😎

3. Aramızda var değil mi böyle kızlarımız?

4. Ne denebilir ki...

5. Kabul edelim zorlu bir rakip 😎

5. Kabul edelim zorlu bir rakip 😎
twitter.com
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6. Kendini şöyle bileceksin 😂😂

6. Kendini şöyle bileceksin 😂😂
twitter.com

7. İmkansız değil 😂😂

8. Takılırız bazen geçmişe, aynen şu şekil...

8. Takılırız bazen geçmişe, aynen şu şekil...
twitter.com

9. Ne kadar da tanıdık bir senaryo...

10. Sıla Tokası Out, Alya Kolyesi In!

10. Sıla Tokası Out, Alya Kolyesi In!
twitter.com
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11. Benzetmede bir dünya markasıyız 😂

12. Ama gerçekten...

13. "Evet ya bu biz" diyenler burada mı?

14. O hissi bilenler bilir!

15. Ama ne gerek vardı şimdi...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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