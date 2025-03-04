Hikaye Değişmek Üzere: BluTV Yerini Max'e Bırakıyor!
Hikaye Değişmek Üzere: BluTV Yerini Max'e Bırakıyor!
Blu TV, yerini Max'e bırakıyor. Dünyaca bilinen dijital yayın platformu HBO, Türkiye'deki yayınlarına Max olarak başlayacak. Max, 15 Nisan'da faaliyet göstermeye başlayacak.
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2016 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren BluTV, birbirinden güzel dizi ve filmlerle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.
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Yaklaşık 9 yıldır izleyicilerine hizmet sunan BluTV, hikayesini değiştirmeye hazırlanıyor.
BluTV, 15 Nisan itibarıyla yayın hayatına Max olarak devam etmeye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü dijital platform HBO Max, Türkiye'de Max adıyla yayın yapacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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