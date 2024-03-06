Hijyenik Bir Banyo Rutini Oluşturmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 Adım
Hijyenik Bir Banyo Rutini Oluşturmak İçin Uygulayabileceğiniz 10 Adım
Tertemiz hissetmek dünyanın en güzel hislerinden biri. Tüm gün üstünüzde taşıdığınız kirden pastan, hijyenik bir banyo rutini ile kurtulabilirsiniz. Gelin o adımlara birlikte bakalım!
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1. İşe ellerinizi yıkamakla başlayın.
2. Şimdi duş zamanı!
3. Vücudunuzu temizlemeye devam edin.
4. Saç bakımı da mühim tabii.
5. Sıra geldi dişlere...
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6. Peki ya yüzünüz?
7. Tırnakları unutmak olmaz.
8. Kulak temizliğini de atlamayın.
9. Kurulanmak da tatlı bir his.
10. Adımların en güzeli, hoş kokular...
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