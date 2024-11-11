Hiçbir Takımın Memnun Olmadığı MHK'da Değişim Sinyalleri Geldi

Ligin en tartışmalı isimleri şüphesiz hakemler. Kazanan da kaybeden de onlardan memnun değil. Eleştirilerin hedefinde ise MHK var. MHK başkanı ve federasyon eleştirileri göğüslemeye çalışsa da yine değişim sinyali geldi. Sabah gazetesinde değişimle ilgili yeni isim de ortaya atıldı.