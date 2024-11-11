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Hiçbir Takımın Memnun Olmadığı MHK'da Değişim Sinyalleri Geldi

Hiçbir Takımın Memnun Olmadığı MHK'da Değişim Sinyalleri Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.11.2024 - 10:45

Ligin en tartışmalı isimleri şüphesiz hakemler. Kazanan da kaybeden de onlardan memnun değil. Eleştirilerin hedefinde ise MHK var. MHK başkanı ve federasyon eleştirileri göğüslemeye çalışsa da yine değişim sinyali geldi. Sabah gazetesinde değişimle ilgili yeni isim de ortaya atıldı.

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Hakem hatalarından canı yanmayan takım neredeyse yok gibi. Böyle olunca da hedefteki kurum da önce federasyon sonra MHK oluyor.

Hakem hatalarından canı yanmayan takım neredeyse yok gibi. Böyle olunca da hedefteki kurum da önce federasyon sonra MHK oluyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da günleri sayılı. Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılacağı iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da günleri sayılı. Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılacağı iddia edildi.

Ferhat Gündoğdu'nun yerine düşünülen isim de daha önce Azerbaycan'da MHK başkanlığı yapmış ve bugünlerde TFF'de UEFA gözlemciliği yapan Barış Şimşek olacak.

Ferhat Gündoğdu'nun yerine düşünülen isim de daha önce Azerbaycan'da MHK başkanlığı yapmış ve bugünlerde TFF'de UEFA gözlemciliği yapan Barış Şimşek olacak.

Barış Şimşek'in milli arada göreve gelmesi bekleniyor.

Barış Şimşek'in milli arada göreve gelmesi bekleniyor.

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