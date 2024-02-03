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Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir! Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Yükselişi

etiket Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir! Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Yükselişi

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 13:19

Hiçbir başarı tesadüf değildir!

1966 yılına gelindiğinde, Eczacıbaşı ilaç fabrikasında çalışan ustaların farklı sanayi kuruluşları arasında düzenlenen voleybol turnuvasına katılmasıyla başlamıştı her şey.

Şakir Eczacıbaşı bu turnuvadan sonra ‘’voleybolun babası’’ olarak tanınan Ayhan Demir’e başvuracak ve bu hamleyle beraber Eczacıbaşı Spor Kulübü için profesyonelliğin ilk adımları atılmış olacaktı. Yine aynı sene 1967 yılında Federasyona üye olan kulüp, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında Türk Spor Tarihinin en değerli sporcularını yetiştirecekti.

Günümüzde voleybolla anılan kulüp, temellerini futbol, masa tenisi, basketbol etkinlikleri ile atarken, takvim yaprakları 20 Ağustos 1973’ü gösterdiğinde Türkiye’de özel bir sektör kuruluşu tarafından yaptırılan ilk spor salonuna da sahip olacaktı.

Avrupa’daki birçok büyük takımın henüz kendisine ait bir salonu bulunmazken, Eczacıbaşı’nın bu adımını Türk sporu adına milat sayabiliriz.

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Öyle ki; kulübün kuruluş amacını Dr. Nejat F. Eczacıbaşı “Kuşaktan Kuşağa” isimli kitabında şöyle tanımlayacaktı:

Öyle ki; kulübün kuruluş amacını Dr. Nejat F. Eczacıbaşı “Kuşaktan Kuşağa” isimli kitabında şöyle tanımlayacaktı:

Oysa, Türkiye’de amatörce çabalar bir yana, profesyonel düzeyde spor yapan kuruluşlar bile uluslararası standartlara ulaşamıyor; sporcular, çağın istediği nitelikteki ölçülere çıkamıyorlardı. Şakir Eczacıbaşı 1966 yılında sporla ilgili olarak bazı düşüncelerini dile getirdi. Bu görüşlerden Eczacıbaşı’nın bu alanda da öncülük etme olanağı bulunduğu seziliyordu. Kendisini, düşüncelerinde bütün içtenliğimle destekledim. Sorun Türk gençliğinin yeteneksizliğinden değil, ortamın yetersizlik ve olanaksızlıklarından doğmaktaydı.  Bilgi ve __disiplinli çalışmayı yeterli olanaklar ve tesislerle bir araya getirince, başarılı olacağımıza inanıyorduk. Eczacıbaşı Spor Kulübü 1966’da bu düşünce ve amaçların ışığı altında doğdu.

Sporu tüm tabana yaymak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak için yola çıkan ve kurulduğu günden bugüne basketbol, voleybol ve masa tenisinde Türk sporuna büyük başarılar kazandıran kulüp, faaliyetlerini günümüzde tümüyle kadın voleyboluna yönlendirmiş bulunuyor.

Sporu tüm tabana yaymak, sevdirmek ve yaygınlaştırmak için yola çıkan ve kurulduğu günden bugüne basketbol, voleybol ve masa tenisinde Türk sporuna büyük başarılar kazandıran kulüp, faaliyetlerini günümüzde tümüyle kadın voleyboluna yönlendirmiş bulunuyor.

Bu özelliğiyle Türkiye’de sadece kadın voleyboluna odaklanan ilk kulüp olan Eczacıbaşı, dünyanın en iyi voleybol kulüplerinden biri olarak değerlendirilirken, her yıl 8-10 oyuncusunu milli takıma gönderiyor.

Kendi voleybol programları ile yetiştirdiği lisanslı voleybol oyunlarının sayısı 2017 yılında 11.000’i bulurken, sayısız kız çocuğuna da voleybol sayesinde özel burs kazandırıyor.  ES voleybol ile işbirliği yaparak “Geleceğe Smaç’” projesi kapsamında her ay yaklaşık 200 genç kız seçmelere girip yeteneklerini test ederken, her yıl 25-30 genç voleybolcu kulüpten burs alarak voleybol hayatına devam ediyor.

Kadınların gücünü sadece voleybol sahalarında değil, spor yönetiminde de gösteren kulüpte, 19 yönetim pozisyonunun 9’unda kadınlar yer alırken, kadın antrenör ve kampüs koordinatörlerinin sayısı 25’i buluyor…

Tam da bu çalışmalarından dolayı 2018 senesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) “Dünya Ödülü’’ne layık görüldü.

Tam da bu çalışmalarından dolayı 2018 senesinde Eczacıbaşı Spor Kulübü Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) “Dünya Ödülü’’ne layık görüldü.

Kadın ve spor alanında dünyanın en prestijlisi olan ve IOC tarafından 18 yıldır verilen ödülü ilk kez Türkiye’den bir aday kazanırken, kulüp olarak dünyada bu ödülün ilk sahibi de Eczacıbaşı Spor Kulübü oldu.

Tarihi başarılarla dolu olan Eczacıbaşı Dynavit, 1972 -1973 sezonundan başlamak üzere tam 17 kez arka arkaya Türkiye Ligi şampiyonu olurken, toplamda 28 kez Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi.  Üstelik bu başarısını, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda (2023) Vakıfbank’ı 3-2 mağlup ederek 3. kez dünyanın en büyüğü olarak taçlandırdı.

Özetle; Eczacıbaşı Spor Kulübü, özellikle voleybol branşında büyük başarılar elde etmiş ve Türkiye'de ve uluslararası alanda tanınmış bir marka haline gelmiştir. Bu başarılar, kadın sporcuların yeteneklerini sergilemelerine ve Türk kadınlarının spor alanındaki potansiyellerini keşfetmelerine olanak sağlamıştır. Bu konuda atılan adımlar, kadınların spor alanındaki potansiyellerini tam anlamıyla keşfetmelerine ve toplumsal değişimde etkin bir rol almalarına yardımcı olmuştur.

Bu vesileyle Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne Türk sporuna katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz….

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