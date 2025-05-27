Hiç Yaşanmamış Aşklara Ağıt Gibi Söylenen Şarkılar
Bazen bir bakışın ardından ömrün yetmeyeceği hayaller kurar insan. O kişiyle hiç konuşmamışsındır belki ama kalbinde bir masal yazmışsındır. Henüz ilk cümlesine bile başlanmadan yarım kalan. Keşkelerin boğazına düğümlendiği, kalbe sığmayan o sessiz sevda için bir playlist hazırladık. Haydi, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Damien Rice – The Blower’s Daughter
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Billie Eilish – I Love You
3. James Blunt – You’re Beautiful
4. Levent Yüksel – Zalim
5. Fikret Kızılok – Bu Kalp Seni Unutur mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Coldplay – Fix You
7. Radiohead – Creep
8. Jeff Buckley – Lover, You Should’ve Come Over
9. Norah Jones – Don’t Know Why
10. Ben Howard – Only Love
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Adele – Someone Like You
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın