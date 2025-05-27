Hiç Yaşanmamış Aşklara Ağıt Gibi Söylenen Şarkılar

Bazen bir bakışın ardından ömrün yetmeyeceği hayaller kurar insan. O kişiyle hiç konuşmamışsındır belki ama kalbinde bir masal yazmışsındır. Henüz ilk cümlesine bile başlanmadan yarım kalan. Keşkelerin boğazına düğümlendiği, kalbe sığmayan o sessiz sevda için bir playlist hazırladık. Haydi, başlayalım!