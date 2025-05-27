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Hiç Yaşanmamış Aşklara Ağıt Gibi Söylenen Şarkılar

etiket Hiç Yaşanmamış Aşklara Ağıt Gibi Söylenen Şarkılar

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 23:50

Bazen bir bakışın ardından ömrün yetmeyeceği hayaller kurar insan. O kişiyle hiç konuşmamışsındır belki ama kalbinde bir masal yazmışsındır. Henüz ilk cümlesine bile başlanmadan yarım kalan. Keşkelerin boğazına düğümlendiği, kalbe sığmayan o sessiz sevda için bir playlist hazırladık. Haydi, başlayalım!

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1. Damien Rice – The Blower’s Daughter

2. Billie Eilish – I Love You

3. James Blunt – You’re Beautiful

4. Levent Yüksel – Zalim

5. Fikret Kızılok – Bu Kalp Seni Unutur mu?

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6. Coldplay – Fix You

7. Radiohead – Creep

8. Jeff Buckley – Lover, You Should’ve Come Over

9. Norah Jones – Don’t Know Why

10. Ben Howard – Only Love

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11. Adele – Someone Like You

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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