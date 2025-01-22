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Hibrit Kurs Modelleriyle Akademik Başarıya Giden Yol

etiket Hibrit Kurs Modelleriyle Akademik Başarıya Giden Yol

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
22.01.2025 - 22:59

Eğitim, çağımızda hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Dijital teknolojilerin gelişimi, bireylerin bilgiye ulaşım yöntemlerini değiştirdiği gibi, öğrenme süreçlerini de dönüştürüyor. Bu noktada, hibrit eğitim modeli, geleneksel yüz yüze eğitimin avantajlarını çevrimiçi öğrenme yöntemleriyle harmanlayan yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Özellikle pandemi süreciyle birlikte hız kazanan hibrit eğitim, yalnızca zorunlu bir çözüm olmaktan çıkıp, modern eğitim sistemlerinin temel taşlarından biri haline gelmiştir.

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Hibrit kurslar, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini bireyselleştirme ve esnek bir yapıya kavuşturma hedefiyle tasarlanmıştır.

Hibrit kurslar, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini bireyselleştirme ve esnek bir yapıya kavuşturma hedefiyle tasarlanmıştır.

Bu model, zaman ve mekan sınırlamalarını ortadan kaldırarak 7 gün 24 saat öğrenme fırsatı sunar. Öğrenciler, eğitim merkezlerinde aldıkları dersleri dijital platformlar üzerinden destekler, böylece hem bilgiye hızlı erişim sağlar hem de kişisel gelişimlerini destekleyici bir süreçten geçerler.

Hibrit eğitim modelinin Türkiye’deki öncülerinden biri olan Sekiz Oniki Kurs Genel Müdürü Ömür Yılmaz’ın hibrit eğitimi modern eğitim sistemine entegre etme konusundaki vizyonu ve liderliği, bu modelin Türkiye’deki gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yılmaz, hibrit kurslarla sadece sınavlara hazırlık değil, aynı zamanda bireylerin özgüven, öz disiplin ve yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar da yürütmektedir.

Yapay zekâ destekli hibrit kurslar, eğitimi sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir rehberlik ve analiz süreci haline dönüştürüyor. Öğrencilerin öğrenme stillerine uygun olarak özel içerikler sunulması, eksiklerinin tespit edilip anında müdahale edilmesi, modern eğitimdeki kişiselleştirilmiş öğrenme anlayışının bir yansımasıdır. Hibrit eğitim modeli, öğrencilerin yalnızca akademik hedeflerine ulaşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onların öz disiplin, özgüven ve araştırma becerilerini de geliştiren bir süreç sunar.

Geleneksel eğitimle kıyaslandığında, hibrit modelin esneklik, erişilebilirlik ve çeşitlilik gibi avantajları dikkat çekmektedir. Bu yenilikçi sistem, sadece öğrenciler için değil, aynı zamanda eğitimciler için de etkili bir deneyim sunar. Eğitimciler, ders içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırabilir, bireysel ihtiyaçlara uygun içerikler geliştirebilir ve öğrencilerin gelişim süreçlerini daha iyi analiz edebilirler.

Sekiz Oniki Kurs Genel Müdürü Ömür Yılmaz ile “Hibrit Eğitim” üzerine bir konuştuk:

-Hibrit Kurs nedir?

-Hibrit Kurs nedir?

Türkiye’de hibrit eğitim, özellikle son yıllarda çeşitli alanlarda yaygınlaşmaya başlamış ve farklı seviyelerde eğitim kurumları tarafından benimsenmiştir. Bu model pandemi dönemiyle hız kazanmış olsa da, günümüzde sınava hazırlık kursları için elzem duruma geldi.

Hibrit Eğitim geleneksel yüz yüze eğitimle dijital öğrenme yöntemlerini birleştiren bir modeldir. Hibrit kurslar, çevrim içi ve yüz yüze eğitim yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanarak öğrencilere daha esnek bir öğrenme deneyimi sunar.

-Hibrit Kurs’un işleyişi nasıldır?

Bu sistem ile öğrenciler gün içerisinde eğitim merkezlerinde aldıkları yüz yüze eğitimleri dijital sistemde yer alan soru çözümleri, ders anlatım videoları, çevrimiçi ödevler ve analizler ile birleştirerek sınavlara hazırlanırken kusursuz bir hazırlık süreci geçirmelerine destek olur. Bu modelde öğretmen, dersin içeriğini belirler ve hangi bölümlerin yüz yüze, hangilerinin çevrimiçi olacağını planlar. Ülkemizde sınava hazırlık sürecinde Hibrit Kurs modeli çok etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

-Hibrit kursun geleneksel eğitim ile farkları nelerdir?

Geleneksel sınava hazırlık yöntemleri ile hibrit kursla sınava hazırlığın birbirinden farklı yanları vardır. Bu alanda birçok çalışma yapılırken öğrencinin ihtiyacına uygun altyapısı ve içeriği iyi olan dijital platformu seçmek önemlidir.   

Geleneksel eğitimde dersler yalnızca sınıfta işlenirken hibrit eğitimde hem bireyler hem de eğitmenler için son derece esnektir. Hibrit Eğitimde zaman veya mekân fark etmeksizin eğitimler 7x24 devam eder. 

Yüz yüze eğitimde sabit bir zamanda olmaya mecburdur. Hibrit Kursta öğrenciler ders dışı faaliyetleri takip etmek için daha fazla zamana sahip olurlar. Zaman tasarrufunda bulunabilirler. Derslere ulaşım yüz yüze eğitimde daha maliyetli ve zaman kaybına neden olurlar.

Hibrit eğitimde öğrenciler geleneksel eğitime göre birden fazla eğitmenden ders alma imkanı bulurlar.

-Hibrit Kurs’un faydaları nelerdir?

-Hibrit Kurs’un faydaları nelerdir?

Online eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada uygulandığı hibrit kurs modelinin pek çok faydası vardır.

Geleneksel sınava hazırlık yöntemleri ile hazır bilgi ile eğitim öğretimlerini devam ettirmektedir. Yeniliklere kapalı ve bu modelde öğrencilerin gelişimi yavaş olmakta ve en önemlisi ciddi bir zaman problemi oluşturmaktadır. Hibrit eğitim içeriklerinin sınıf ortamından bağımsız platformlarda sunulması ve zaman, mekandan bağımsız öğrencinin buralara istediği zaman ulaşabilmesi daha hızlı ve verimli öğrenmesine olanak sağlar.  Bu sistemle öğrenciler daha fazla bilgiye erişebilmek adına araştırma yapmayı öğrenir.

Hibrit Kurs ile sınava hazırlık sayesinde öğrenciler kendi kendine öğrenme yetkinliklerini geliştirir. 

Hibrit eğitimde kullanılan dijital yazılımlar ile öğrencinin eksikleri net bir şekilde tespit edilerek hızlı çözümler bulunur.  

-Hibrit Kurs’un içeriğinde neler var?

Hibrit dersler; yüz yüze dersleri destekleyecek bazı çevrim içi alıştırmalar, önceden kaydedilmiş videolar ve diğer fayda sağlayan materyalleri içerebilir. Bunlara ilaveten canlı dersler, online soru çözümlerde kullanılır.

-Online soru çözüm modeli nedir?

Online soru çözüm modeli öğrencilerin yapamadıkları soruların çözümlerine online olarak ulaşabildikleri ve havuzunda binler eğitimcinin kayıtlı olduğu bir sistemdir. Bu modelde öğrenciler yapamadıkları sorunun fotoğrafını çekerek sisteme atarlar. Maksimim 5 dk içinde bu sorular öğretmenler tarafından çözülerek öğrenciye iletilir.

-Canlı dersler nasıl planlanıyor?

-Canlı dersler nasıl planlanıyor?

Hibrit Kurs’un bir diğer güzel yanı da çevrimiçi canlı derslerinin olmasıdır. Bu dersler Milli Eğitim müfredatına uygun olarak alanında uzman öğretmenler tarafından verilir. Öğrenciler bu model ile kurumlarında aldıkları yüz yüze eğitimleri evlerinde tekrar izleyerek konularını pekiştirirler. 

-Soru havuzları var mı?

Hibrit Kurs modelinden yüzbinlerce sorudan oluşan soru havuzları bulunmaktadır. Bu soru havuzlarından öğrenciler denemler, ödevler ve kişiye özel kitaplar hazırlanır.

-Hibrit kurs yapay zekâdan faydalanıyor mu?

Yapay Zekâ her alanda olduğu gibi eğitimde de artık olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Yapay zekâ destekli hibrit kurslar yapay zekâ teknolojilerinin entegrasyonu ile daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme modeli geliştirdi. 

Bu model öğrencilerin öğrenme stillerini ve hızlarını analiz ederek onlara özel içerikler sunmaya ve öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerine göre önerilerde bulunmaya başladı. Yapay Zekânın öğrencilerin ilgi alanlarına göre içerik oluşturması öğrencilerin öğrenme yeteneğini geliştirdi. Bu sistemle öğrenci performansını analiz ederek eğitim materyallerinin sürekli olarak iyileştirilmesine olanak sağladı. Yapay zekâ tabanlı eğitim simülasyonları dersleri daha keyifli hale getirdi. Yapay zekâ destekli hibrit kurslar, eğitimde yenilikçi bir yaklaşım sunarak öğrencilere daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sağlıyor.

-Hibrit Kurs’ta öğrenci takibi ve analizleri nasıl yapılıyor?

-Hibrit Kurs’ta öğrenci takibi ve analizleri nasıl yapılıyor?

Sınava hazırlıkta özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin performansını değerlendirmek ve öğrenme deneyimlerini geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Hibrit Kurs’ta öğrenci takibi ve analizini sağlamak için çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılabiliyor.

Öğrenci başarı oranlarını, derslere katılım sürelerini, etkileşim düzeyleri ve genel ilerlemeyi analiz eden yazılımlar kullanılabilir. Öğrencilerin ilerleme düzeyleri ve eksikleri tespit edilerek ihtiyaç duyabilecekleri destek alanlarını belirlemek için yazılımlar kullanılır. Bu eksiklerine yönelik eğitimler planlanır.

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-Hibrit Kurs’ta rehberlik ve koçluk

-Hibrit Kurs’ta rehberlik ve koçluk

Hibrit eğitim modelinde öğrenci rehberliği ve koçluk bireylerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini desteklemek için önemlidir. Sistemin hazırladığı dijital veriler ile öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre planlanmış rehberlik ve koçluk programı oluşturulur. Bu sistem ile öğrencilerin ilerlemesi düzenli olarak izlenir ve geri bildirimlerle desteklenir. 

Sistem tarafından alınan doğru analiz ve bilgilerle öğrenciler eksik kazanımlarını görürler ve neler yapması gerektiğini bilirler. Bu analizler ile öğrenciler yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda kendilerine güvenlerini, öz disiplinlerini ve yaşam becerilerini de geliştirir. 

Hibrit eğitim modeli, eğitim dünyasında köklü bir dönüşüm yaratarak öğrenme süreçlerini daha erişilebilir, esnek ve verimli hale getirmektedir. Geleneksel yöntemlerin sınırlarını aşarak, dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla bireyselleştirilmiş bir öğrenme ortamı oluşturur. Özellikle yapay zekâ destekli çözümlerle öğrencilerin performans analizleri ve ihtiyaçlarına uygun içerik geliştirme olanakları, bu modelin öne çıkan avantajları arasındadır. Hibrit kurslar, öğrencilerin sadece sınav başarılarını değil, aynı zamanda öz disiplin, güven ve araştırma becerilerini de geliştirmelerini sağlar. Eğitimde çağdaş bir yaklaşımı temsil eden bu model, öğrencilere geleceğin eğitim anlayışını bugünden deneyimleme fırsatı sunmaktadır.

Ömür Yılmaz’a röportaj için teşekkür ederim.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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