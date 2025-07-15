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Herkesin Profilinde Gördüğümüz 10 Popüler Instagram Story Şablonu

etiket Herkesin Profilinde Gördüğümüz 10 Popüler Instagram Story Şablonu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 14:01

Instagram'da paylaştığınız storyler ile herkesin aklında yer etmeye hazır mısınız? Gelin birlikte Instagram dünyasının en popüler story şablonlarına bakalım. Hazırsak hadi bakalım mükemmel bir sosyal medya turuna çıkıyoruz!

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1. Kolaj

1. Kolaj

Son dönemin en popüler şablonlarından biri de kolajlar. Farklı fotoğrafları kendi çektiğiniz bir görselin üzerine koyun ve üzerine de yazı yazın. Hem doğal hem de çok cool duracak eminiz!

2. AirDrop

2. AirDrop

Klasik AirDrop görselleri artık storyler oldu. Bu yüzden sevdiğiniz bir fotoğrafı AirDrop şablonu içerisine yerleştirerek hem farklı hem de çok güzel bir story atabilirsiniz. Biz açıkçası bayıldık!

3. Gün ve renk paleti

3. Gün ve renk paleti

O güne özel günün ismini yazıp fotoğrafa göre bir renk paleti oluşturabilirsiniz. Yapması oldukça kolay olan bu story şablonunu kendiniz bile yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey biraz ilham!

4. 3'lü story

4. 3'lü story

3'lü storyler ve içerikler oldukça popüler. Reels gibi 3'lü grid şeklinde storyler de yapabilirsiniz. İster fotoğraf ister video ile yapabileceğiniz bu şablon birden fazla şey paylaşıp anı yansıtmak isteyenler için ideal!

5. Moda göre müzik

5. Moda göre müzik

4 fotoğraf ve o anı yansıtan bir müzik koyarak kendi şablonunuzu kolayca yapabilirsiniz. Anı yansıtmak için müzikten daha iyisi de olamaz. Hem çok cool hem de çok eğlenceli diyebilir miyiz?

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6. Konum

6. Konum

4 fotoğraf seçip konum etiketi ile kendi şablonunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Özellikle konum ve birkaç yazı ve emoji ile birlikte ortaya çok havalı bir story çıkartabilirsiniz.

7. İllüstrasyon

7. İllüstrasyon

Seçtiğiniz 4 fotoğrafa Instagram'da bulunan fırça yardımıyla birkaç çizim yapabilirsiniz. Oldukça kolay olan bu şablonda biraz ilham ve biraz da minik dokunuş gerekiyor. Sonrasında baya cool bir şey yapabilirsiniz!

8. Günlük planlama

8. Günlük planlama

3 fotoğrafı saatlerine göre yazıp günlük rutininizi storylere taşıyabilirsiniz. Özellikle yemek veya hobi fotoğrafları paylaşmayı seviyorsanız bu story şablonu tam olarak sizlik!

9. Notlar

9. Notlar

Notlar ile kendi storylerinizi birleştirerek ortaya hem romantik hem de estetik bir çalışma yapabilirsiniz. Üstelik bunu yapmak için ihtiyacınız olan şey yazmak istediklerinizi kelimelere dökmek!

10. Takvim

10. Takvim

İstediğiniz ayın kolajını yapmak isterseniz takvimden bir ekran görüntüsü alın ve fotoğrafları istediğiniz yerlere koyun. Hem sınırlı sayıda fotoğraf paylaşmanıza gerek yok hem de çok yaratıcı!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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