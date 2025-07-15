Herkesin Profilinde Gördüğümüz 10 Popüler Instagram Story Şablonu
Instagram'da paylaştığınız storyler ile herkesin aklında yer etmeye hazır mısınız? Gelin birlikte Instagram dünyasının en popüler story şablonlarına bakalım. Hazırsak hadi bakalım mükemmel bir sosyal medya turuna çıkıyoruz!
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1. Kolaj
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2. AirDrop
3. Gün ve renk paleti
4. 3'lü story
5. Moda göre müzik
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6. Konum
7. İllüstrasyon
8. Günlük planlama
9. Notlar
10. Takvim
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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