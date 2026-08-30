Herkesin İçinde Bir Backrooms mu Var?
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Backrooms filmini, hakkında özellikle araştırma yapmadan izledim. Film bittiğinde aklımda o ilginç ve gerilim dolu sahnelerden daha çok Mary’nin Clara’ya söylediği şu söz kaldı:
“Çok içiyorsun, işini suçla. İşinden nefret ediyorsun, dünyayı suçla.”
Belki de Backrooms tam olarak budur:
İnsanın sorunlarından kaçarken yarattığı, sonra içinde kaybolduğu bir bahaneler labirenti… Sarı duvarlar ve birbirinin aynısı odalar da sanki bunu ifade ediyor. Backrooms’ta insanı korkutan şey, içeride ne olduğu değil; hiçbir yere varamayacağını hissetmesi olabilir mi?
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