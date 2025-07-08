Herkesin Aklını Kurcalar: Kurumsal İşinden İstifa Edip Kendi İşini Kurmak Ne Kadar Mantıklı?

Kendi işini kurarken 'Ben sadece üretim kısmındayım.' deme gibi bir lüksün pek olmayacak. İlk etapta şirketin hem pazarlamacısı hem finans sorumlusu hem müşteri temsilcisi hem de muhasebecisi olman gerekecek. Tabii, iş süreçlerini destekleyecek çözümler kullanarak bu yükü hafifletebilirsin. Özellikle B2B sektörüne odaklı bir iş yapmayı planlıyorsan ZerGO gibi dijital pazaryerleri sayesinde tedarikçi yönetimi, fiyatlandırma ve satış kanallarını tek çatı altında toplayabilirsin. Yani bazı işler için doğru araçlarla tanışmak da yetiyor!