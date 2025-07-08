Herkesin Aklını Kurcalar: Kurumsal İşinden İstifa Edip Kendi İşini Kurmak Ne Kadar Mantıklı?
Belki de bir süredir aklında “Acaba kendi işimi mi kursam?” sorusu dönüp duruyor. Tabii bu cesur adımı atmak heyecan verici olduğu kadar risklerle de dolu. Peki, kurumsal işinden istifa edip kendi yolunu çizmek ne kadar mantıklı? İşte detaylar!
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1. Hayal mi, gerçek mi?
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2. Maaş garantisinden vazgeçmeye hazır mısın?
3. Tutku olmadan bu yol yürünmez!
4. Günler gerçekten planladığın gibi mi geçiyor?
5. Pazarlamadan finansmana kadar her şeyi öğrenmen gerekecek!
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6. Sana destek olan birileri var mı?
7. Esnek düşünmeye alışman lazım.
8. Bir disiplin oluşturman gerekecek!
9. Başarısızlık ihtimalini de planlamalısın.
10. Networking artık hayatının merkezinde olacak.
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11. Sıfırdan başlamaya hazır mısın?
12. Bu yol, kendi hikayesini yazmak isteyenlere göre!
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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