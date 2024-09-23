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Herkes Merak Ediyordu Sonunda Konuştu: Tijana Boskovic İlk Kez Türkçe Röportaj Verdi!

Herkes Merak Ediyordu Sonunda Konuştu: Tijana Boskovic İlk Kez Türkçe Röportaj Verdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 21:36

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncusu Tijana Boskovic, yıllar sonra bir röportajını Türkçe verdi. Sırp yıldızın konuşması, sosyal medyada gündem oldu.

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen basın toplantısı ile 2024-2025 sezonunu açtı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, düzenlenen basın toplantısı ile 2024-2025 sezonunu açtı.

2015 - 2016 yılından buna turuncu-beyazlılarda forma giyen ve kaptanlığa yükselen kaptan Boskovic, Türkçe açıklamalarda bulundu.

2015 - 2016 yılından buna turuncu-beyazlılarda forma giyen ve kaptanlığa yükselen kaptan Boskovic, Türkçe açıklamalarda bulundu.

Başarılı voleybolcunun, ilk kez dilimizde röportaj vermesi sosyal medyada dikkat çekti. 👇

İşte kendisine gelen yorumlar 👇

İşte kendisine gelen yorumlar 👇
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michael.elende

Boşkoviçe kıl oluyorum. Kadın her maç bize en az 40 atıyor