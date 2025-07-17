Her Zaman Kendi Kurallarını Yazdı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Erkin Koray
Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'ı daha yakından tanımak ister misiniz? Her şarkısı ile yüreğimizi dağlayan, bizi duygudan duyguya sokan Erkin Koray, Türk müzik dünyasında şüphesiz ki benzersiz bir yere sahip. O zaman kaydırmaya devam edin...
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Türkiye'de rock müziği deyince onun adı aklımıza gelir!
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O Anadolu rock'ın babası!
İlk plak kaydını 1961 yılında yaptı.
Bir parçası var ki, çok sevildi!
Psychedelic ve Progresif rock etkisini şarkılarında gözlemliyoruz!
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Birçok enstrümanı parçalarında kullandı.
Biri sahne karizması mı dedi?
O, kendi yolunda yıkılmaz biriydi!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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