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Her Zaman Kendi Kurallarını Yazdı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Erkin Koray

etiket Her Zaman Kendi Kurallarını Yazdı: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Erkin Koray

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
17.07.2025 - 22:32

Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'ı daha yakından tanımak ister misiniz? Her şarkısı ile yüreğimizi dağlayan, bizi duygudan duyguya sokan Erkin Koray, Türk müzik dünyasında şüphesiz ki benzersiz bir yere sahip. O zaman kaydırmaya devam edin...

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Türkiye'de rock müziği deyince onun adı aklımıza gelir!

Türkiye'de rock müziği deyince onun adı aklımıza gelir!

1960'lı yılların başında kariyerine başladı. Bu başlayış, Türk rock müziğinin öncüsü olarak anılmasına da vesile oldu. O dönemde Türkiye'de çoğunlukla yabancı müzikler çalsa da, kendi özgün tarzını uyarlaması çok ses getirdi.

O Anadolu rock'ın babası!

O Anadolu rock'ın babası!

Anadolu rock kültürünün temellerini atan ilk isim Erkin Koray'dır. . Geleneksel Türk müziği motiflerini elektrikli gitarlar, davullar ve modern enstrümanlarla birleştirerek Türkiye'de insanların duymaya alışık olmadığı bir tarz yarattı. Bu yönüyle de ayrıcalıklı bir yeri vardır.

İlk plak kaydını 1961 yılında yaptı.

İlk plak kaydını 1961 yılında yaptı.

Onun kariyerine baktığımızda ilk plak kaydını 1961 yılında yaptığını görüyoruz. Erkin Koray'ın ilk grubunun adı Yeralti Çetesi'dir. Ardından, Roll-Yes adlı grup ile sahneye çıktı ve farklı müzikal denemeler yaptı. Yani müzik kariyerinde birçok farklı deneyimi vardır.

Bir parçası var ki, çok sevildi!

Bir parçası var ki, çok sevildi!

1974 yılında yaptığı 'Şaşkın' parçası hem müzik hem de sözleriyle herkes tarafından efsaneleşti. Anadolu'nun mistik havasını yine rock müzik tarzı ile birleştirdi. Ayrıca bu şarkı rock müziğin klasiklerinden sayılır.

Psychedelic ve Progresif rock etkisini şarkılarında gözlemliyoruz!

Psychedelic ve Progresif rock etkisini şarkılarında gözlemliyoruz!

Erkin Koray, Anadolu rock müziği tarzında tanısak da o  aynı zamanda psychedelic ve progresif rock tarzlarını da Türk müziğine başarılı şekilde entegre etti. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri bu deneyselciliğiydi!

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Birçok enstrümanı parçalarında kullandı.

Birçok enstrümanı parçalarında kullandı.

Anadolu müziklerinde görmeye alışık olduğumuz saz ve bağlamaya da Erkin, farklı bir hava katmak istedi. Elektrik gitarı da işin içine katarak harika işler ortaya çıkardı. Ayrıca bu birleşim müziğe modern bir hava kattı.

Biri sahne karizması mı dedi?

Biri sahne karizması mı dedi?

Evet, şarkıları kesinlikle çağının ötesindeydi. Fakat bu şarkıları sadece kayıtlarda değil konserlerde de seyirciye geçirebilmek oldukça zahmetlidir. Erkin Koray, sahne performanslarıyla da dinleyen herkesi büyülemeyi başaran bir sanatçıydı. Hele ki o dönem için Türkiye'de bu karizma nadir bulunurdu.

O, kendi yolunda yıkılmaz biriydi!

O, kendi yolunda yıkılmaz biriydi!

Erkin Koray'ın kendine özgü bu tarzı birçok sanatçıya da ilham verdi. Hiçbir kalıba sığmaya çalışmadı aksine hep kendi kalıplarına göre müziğini yaptı. Her zaman içinden geldiği şekilde müzik yaptı. İşte bu yüzden yıllar geçse de o efsane olmaya devam edecek!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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