Her Yıl Hortlayan Yaz mı Kış mı Tartışması Twitter Kullanıcılarını Bu Yıl da Birbirine Düşürdü
Her Yıl Hortlayan Yaz mı Kış mı Tartışması Twitter Kullanıcılarını Bu Yıl da Birbirine Düşürdü
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Dört mevsim yaşanan ülkemizde her ayın tadı bir başka. Ancak bazıları yazı, bazıları ise kışı sevmiyor. Ama ilkbahar ve sonbaharın şahane mevsimler olduğu konusunda hemfikiriz galiba.
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Her şey bu tweetle başladı. Twitter'da @@lyudminass isimli kullanıcı yazın neden güzel, kışın ise neden çekilmez olduğunu yazdığı bir flood ile anlattı.👇
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Tabi diğer kullanıcılar durur mu! @yqkisikliopi isimli kullanıcı da karşı cevap olarak kışın güzel, yazın da kötü taraflarını sıraladı.👇
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Diğer kullanıcılar da duruma el atınca ortalık iyice karıştı 👇
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