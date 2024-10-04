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Her Yıl Hortlayan Yaz mı Kış mı Tartışması Twitter Kullanıcılarını Bu Yıl da Birbirine Düşürdü

Her Yıl Hortlayan Yaz mı Kış mı Tartışması Twitter Kullanıcılarını Bu Yıl da Birbirine Düşürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 16:40

Sosyal medyada yazcılar ve kışçıların kavgası başladı. Sonbaharın ilk ayı Eylül'ü geride bırakırken, havalar git gide soğuma evresine geçti. Twitter'da da (X) kullanıcılar ''Yaz mı güzel, kış mı?'' kavgasına tutuştu.

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Dört mevsim yaşanan ülkemizde her ayın tadı bir başka. Ancak bazıları yazı, bazıları ise kışı sevmiyor. Ama ilkbahar ve sonbaharın şahane mevsimler olduğu konusunda hemfikiriz galiba.

Dört mevsim yaşanan ülkemizde her ayın tadı bir başka. Ancak bazıları yazı, bazıları ise kışı sevmiyor. Ama ilkbahar ve sonbaharın şahane mevsimler olduğu konusunda hemfikiriz galiba.

Her şey bu tweetle başladı. Twitter'da @@lyudminass isimli kullanıcı yazın neden güzel, kışın ise neden çekilmez olduğunu yazdığı bir flood ile anlattı.👇

Her şey bu tweetle başladı. Twitter'da @@lyudminass isimli kullanıcı yazın neden güzel, kışın ise neden çekilmez olduğunu yazdığı bir flood ile anlattı.👇

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Tabi diğer kullanıcılar durur mu! @yqkisikliopi isimli kullanıcı da karşı cevap olarak kışın güzel, yazın da kötü taraflarını sıraladı.👇

Tabi diğer kullanıcılar durur mu! @yqkisikliopi isimli kullanıcı da karşı cevap olarak kışın güzel, yazın da kötü taraflarını sıraladı.👇
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Diğer kullanıcılar da duruma el atınca ortalık iyice karıştı 👇

Diğer kullanıcılar da duruma el atınca ortalık iyice karıştı 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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