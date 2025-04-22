Her Yerde Duyup “Kim Bu Şarkıyı Söyleyen?” Diye Çıldıracağınız Şarkılar
Belki bir kafede, sosyal medyada ya da bir dizinin en duygusal sahnesinde duyup da bazen melodisi aklımıza kazınan, bazen de sözleri dilimizden düşmeyen şarkıyı kimin söylediği dilimizin ucuna gelse de hatırlayamıyoruz! İşte yana yakıla aradığınız o şarkılardan bazılarını sizin için bir liste yaptık!
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1. On the Floor
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2. Memories
3. One More Night
4. Blanck Space
5. Ai Se Eu Te Pego
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6. Moves Like Jagger
7. Danza Kuduro
8. Everything Black
9. Stereo Love
10. Lush Life
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11. Don't Call Me Up
12. Love The Way You Lie
13. Burn
14. Animals
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