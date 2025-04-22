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Her Yerde Duyup “Kim Bu Şarkıyı Söyleyen?” Diye Çıldıracağınız Şarkılar

etiket Her Yerde Duyup “Kim Bu Şarkıyı Söyleyen?” Diye Çıldıracağınız Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 23:16

Belki bir kafede, sosyal medyada ya da bir dizinin en duygusal sahnesinde duyup da bazen melodisi aklımıza kazınan, bazen de sözleri dilimizden düşmeyen şarkıyı kimin söylediği dilimizin ucuna gelse de hatırlayamıyoruz! İşte yana yakıla aradığınız o şarkılardan bazılarını sizin için bir liste yaptık!

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1. On the Floor

2. Memories

3. One More Night

4. Blanck Space

5. Ai Se Eu Te Pego

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6. Moves Like Jagger

7. Danza Kuduro

8. Everything Black

9. Stereo Love

10. Lush Life

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11. Don't Call Me Up

12. Love The Way You Lie

13. Burn

14. Animals

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