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Her Türlü Dert Tasasını Temizlik Yaparak Geçirebilenlerin Anlayabileceği 10 Durum

etiket Her Türlü Dert Tasasını Temizlik Yaparak Geçirebilenlerin Anlayabileceği 10 Durum

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 09:31

Günlük yaşamın karmaşasından kurtulmanın yolu herkes için farklılık gösterir ve kimisi içinse eline bezini ve çamaşır suyunu alıp temizlik yapmaktır... Zihinsel huzurunun en önemli parçası olan temizliği çok sevenlerin anlayabileceği durumları aşağı bıraktık 😅

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1. Zihinsel olarak rahatlama hissi verir...

Zihinsel olarak düşüncelerinizi toplayamadığınızda müdahale edebildiğiniz tek yer olan evinize yönelmeniz oldukça normal... Ayrıca zihninizi meşgul ettiğiniz için de sizi oldukça rahatlatır.

2. Adeta bir terapi etkisi vardır.

Evinizdeki düzeni sağlayabilmek size çevrenizi kontrol edebilme duygusunu hissettirir bu da vücudunuzdaki bütün stresi alır götürür. Bu yüzden delice temizlik yapan yakınlarınızı rahat bıraksanız iyi olur yoksa oklar size dönebilir! 😂

3. Hareket halinde olmak stresi azaltır.

Temizlik yapmak da aslında bir tür spordur diyebiliriz... Fziksel aktivite sırasında vücut endorfin salgılar. Temzlk yamak bu endorfnlern salgılanmasına yardımcı olur ve bu da stresi azaltabilir.

4. Ortaya çıkan sonuç temizlik yapanları oldukça mutlu eder.

Temizlik yapmanın ardından ortaya çıkan temiz ve düzenli bir ev, çabalarınızın somut bir ödülüdür! Bu da en sevdiğiniz çikolatadan bile daha çok sizi mutlu edebilir.😋

5. Kişide sorumluluk alma duygusunu arttırır.

Evinizdeki düzeni sağlayabilmek sizi başka alanlarda da istediğiniz sonucu alabilmeniz için özgüven verir. Hayatınızdaki diğer alanları da iyi bir temizlik kadar kontrol edebilmek oldukça kolay...

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6. Temizlik yapmak tıpkı pamuklara sarılmış gibi hissettirir...

Evinizde yapacağınız bu rahatlatıcı değişimler sayesinde oldukça gevşersiniz ve tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibi hissedersiniz... Bu duyguyu bilenlerin neden bu kadar temizlik yaptığını asla sorgulamayın!

7. Bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Temiz bir ortamda yaşamak, hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Hijyen standartlarını da maksimum seviyeye taşıdığınız için dolayısıyla bağışıklık sisteminiz de  oldukça güçlenir.

8. Hayatınızdaki problemlerin çözümü temizlik yapmakta...

Temizlik yaparken karşılaşılan sorunlar, problem çözme yeteneğinize oldukça katkı sağlar. Hangi temizlik ürünün nerede ve ne zaman kullanılacağı gibi pratik sorunlarla başa çıkmak, genel problem çözme becerilerinizi güçlendirir.

9. Daha organize bir hayat için elinize bezinizi alın!

Evinizde düzeni sağlamak, genellikle diğer alanlarda da organize olmanıza yardımcı olur. Düzenli bir ev, iş hayatınıza da olumlu yansır. Kişisel projelerinizde daha iyi bir planlama ve organizasyon becerisi geliştirmenize katkıda bulunur.

10. Bünyenize fazla fazla sabır duygusu eklersiniz!

Detaylı temizlik işinin oldukça sabır gerektirdiği bir gerçek çünkü temizliğe başladıktan 10 dakika sonra sıkılma ihtimaliniz yüksek... Bu yüzden sabırlı olun ve sonucu düşünerek bu işin keyfini çıkarın.

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