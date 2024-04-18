Her Temizlik Tutkunun Evinde Olması Gereken 10 Şey
Her Temizlik Tutkunun Evinde Olması Gereken 10 Şey
Eğer temizlik yapmayı seviyorsanız işinizi kolaylaştıracak birçok ürün var. Bu ürünler neler mi? Hemen aşağı kaydırıp içeriğimizi okumaya başlayın!
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1. Farklı boyut ve tiplerde fırçalar
2. Mikrofiber temizlik bezleri
3. Bulaşık eldivenleri
4. Yüksek performanslı ıslak süpürme sağlayan AquaTrio7000
5. Parlatan cam temizleyiciler
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6. Halılar için leke çıkarıcılar
7. Ferah bir koku yayan oda spreyleri
8. Teleskopik saplı ürünler
9. Temizlik ürünleri organizeri
10. Kendi müsaitliğinize uygun hazırlanmış bir temizlik takvimi
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