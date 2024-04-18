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Her Temizlik Tutkunun Evinde Olması Gereken 10 Şey

etiket Her Temizlik Tutkunun Evinde Olması Gereken 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 16:33

Eğer temizlik yapmayı seviyorsanız işinizi kolaylaştıracak birçok ürün var. Bu ürünler neler mi? Hemen aşağı kaydırıp içeriğimizi okumaya başlayın!

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1. Farklı boyut ve tiplerde fırçalar

Çeşitli fırçaların olması temizlik yaparken işinizi kolaylaştırır. Böylece hem temizlik kolaylaşır hem de en etkili şekilde yapabilirsiniz. Farklı yüzeylerdeki kirleri temizlemek sizin için problem olmayacak!

2. Mikrofiber temizlik bezleri

Yüzeyleri temizlemek için en etkili araçlardan biri kuşkusuz mikrofiber temizlik bezleri. Toz ve kirlerden kurtulmak için mikfrofiber temizlik bezleri çizik bile bırakmadan temizliyorlar.

3. Bulaşık eldivenleri

Temizlik yapmayı seven birçok kişi için bulaşıkları yıkamak eziyet gibi oluyor. Bulaşık yıkamayı sevmeyenlerdenseniz veya bulaşıkların hijyeni konusunda ekstra dikkat ediyorsanız bulaşık eldivenlerini kullanabilirsiniz. Bu eldivenlerin yenilerinde fırça görevi gören yapı da bulunuyor.

4. Yüksek performanslı ıslak süpürme sağlayan AquaTrio7000

Eğer ki gerçek bir temizlik tutkunuysanız AquaTrio7000 ile tanışmanız şart! Philips’in AquaTrio7000 ürünü tek seferde zeminleri hem ıslak siliyor hem de süpürüyor. Ayrıca her hamlede kirleri önden ve arkadan da yakalıyor. Esnek tasarımı sayesinde ulaşılması zor alanları da temizlemeyi oldukça kolaylaştırıyor.

5. Parlatan cam temizleyiciler

Cam temizleme işi oldukça hassastır ve doğru malzemeler olmadığında temizlemesi de ekstra zorlaşır. Bu zorluğu yenmek için de cam yüzeyler için özel olarak üretilen, aynı zamanda parlama işlevi de olan temizleyiciler kullanılmalıdır.

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6. Halılar için leke çıkarıcılar

Bir evde belki de en çok kirlenen yerler halılardır. Devamlı üstüne basıldığı ve üzerine bir şeyler döküldüğü için halılar lekelenip yıpranmış bir görüntüye sahip olabiliyor. Bunun önüne geçmek için halınız pislendiği gibi leke yer etmeden temizlemeniz şart. İyi bir halı leke çıkarıcısı bu nedenle çok önemli.

7. Ferah bir koku yayan oda spreyleri

Temizlik yapıldıktan sonra evde daha fresh bir havanın hakim olması gerekir. Bunu temizlik ürünleri sağlayabiliyor ancak daha kalıcı ve etkili bir ferahlık etkisi için oda spreyleri kullanılabilir. Evdeki kötü kokuları gidermek için de oda spreyleri etkilidir.

8. Teleskopik saplı ürünler

8. Teleskopik saplı ürünler

Toz alma ve kirleri temizleme aşamasında her yere uzanabilmek için teleskopik saplı ürünler oldukça işinize yarar. Temizlik yaparken işi kendiniz için kolaylaştırmak varken neden zorlaştırasınız ki? Bu tür ürünler hayat kurtaran cinsten!

9. Temizlik ürünleri organizeri

Temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde yerleştirilmesi, temizlik yapılırken işinizi kolaylaştırır. Düzenli ve erişilebilir bir şekilde sakladığınız temizlik ürünleri için bir raf ayırabilirsiniz. Eğer yeriniz varsa bir dolap ayırmak çok daha iyi olacaktır.

10. Kendi müsaitliğinize uygun hazırlanmış bir temizlik takvimi

Birçok üründen bahsettik. Bu ürünlerin en etkili şekilde kullanılması için bir temizlik takvimi oluşturulması gerekiyor. Bu takvime uyarsanız düzenli bir şekilde temizlik yapmış olacağınız için ev çok kirlenmez ve dağılmaz. Böylece temizlik yapacağınız zaman işiniz daha da kolaylaşır.

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