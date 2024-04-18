Her Temizlik Tutkunun Evinde Olması Gereken 10 Şey

Bir evde belki de en çok kirlenen yerler halılardır. Devamlı üstüne basıldığı ve üzerine bir şeyler döküldüğü için halılar lekelenip yıpranmış bir görüntüye sahip olabiliyor. Bunun önüne geçmek için halınız pislendiği gibi leke yer etmeden temizlemeniz şart. İyi bir halı leke çıkarıcısı bu nedenle çok önemli.