Her Şeyin Başı Sağlık! Mutfak Temizliğini Çok Önemli Kılan 10 Detay

Kullanılan tüm tabaklar, çatal bıçak takımları ve tencereler düzenli olarak yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Kullanılan bulaşık malzemelerinin temiz olması gıda güvenliği için kritiktir. Bu nedenle bulaşık makinesini de düzenli olarak temizlemek ve doğru deterjanlar kullanmak önemlidir.