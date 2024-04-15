Her Şeyin Başı Sağlık! Mutfak Temizliğini Çok Önemli Kılan 10 Detay
Her Şeyin Başı Sağlık! Mutfak Temizliğini Çok Önemli Kılan 10 Detay
Temizlik yaparken her alan önemlidir fakat mutfak temizliğinde ayrıntılara daha fazla dikkat etmek gerekebilir. Gelin mutfak temizliğini bu kadar önemli kılan detaylara birlikte bakalım 👇
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1. Yüzey temizliği en önemli kısımlardan biridir.
2. Bulaşıkların temiz bir şekilde yıkanması gerekir.
3. Temizlik bezi ve süngerleri doğru kullanmak önemlidir.
4. Buzdolabını da atlamamak lazım!
5. Her pişirmeden sonra fırını temizlemeyi atlamayın!
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6. Çöpleri düzenli atmazsanız kötü koku kısa sürede yayılır!
7. Mutfak dolapları her zaman temiz tutulmalıdır.
8. Küçük ev aletlerinin temizliğini de unutmamak lazım!
9. Düzenli olarak havalandırmanın önemi 👇
10. Mutfak lavabosu en çok kirlenen yerlerden biri!
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