“Her Şey Dahil” Tatil Konseptinin Mucidi Bir Türk!
Dr. Cem Kınay’ın tüm dünyayı etkileyen ilham verici hikayesi.
Bugün Chat GPT’ye “her şey dahil otel” konseptinin tarihçesini sordum.
Tatil sezonu başlarken tercihinizi “her şey dahil” oteller için kullanırsanız, siz de bilesiniz istedim. Z nesil için de girişimcilik adına bir ilham kaynağı olsun istedim bu hikâye.
Sabah açık büfe, öğlen snack bar, sınırsız kokteyl, gece dans şovları…
Tatil deyince aklımıza gelen bu “her şey dahil” cenneti bir gün birinin fikriydi.
O isim bir Türk: Dr. Cem Kınay
Sahneye bir Türk çıkıyor, Dr. Cem Kınay
Viyana Tıp Fakültesi’nden mezun, genç bir doktor.
• Turizmde çığır açma hayaliyle yola çıkıyor.
• 1990’ların başında Magic Life’ı kurarak Türkiye’de modern anlamda ilk “Her Şey Dahil” otel zincirini hayata geçiriyor.
“Ben aslında insanları iyileştirmeye doktor olarak başladım. Sonra dedim ki, insanlar tatile ihtiyaç duyuyor; neden onları mutlu eden, dinlendiren, her şeyi içinde bir sistem kurmayayım?”
– Dr. Cem Kınay
Türkiye’de devrim!
Magic Life’ın altın çağı:
Her Şey Dahil tüm Avrupa’ya yayılıyor…
İşte Her Şey Dahil modelinin dünya sahnesine çıkış tarihçesi:
1990-Türkiye’de Sarıgerme’de ilk Magic Life açıldı. Bu otel hala Magic Life olarak işletiliyor ve bu sene 35. yılı.
• 1995/96 – Avusturya: Türkiye’de geliştirilen sistem, tersine ihracatla Avrupa’ya taşındı!
• 1995 – Yunanistan: Ege’nin sıcaklığı Magic Life konseptiyle buluştu.
• 1997 – Tunus: Kuzey Afrika’da Akdeniz tarzı tatil anlayışı.
• 2000 – Mısır: Sharm El Sheikh, özellikle Alman turistlerin vazgeçilmezi oldu.
• 2001 – Bulgaristan: Karadeniz kıyısında uygun fiyatlı lüks devrimi.
· 2003- İspanya, Fuerteventura, Atlantik okyanusuna uzandı.
Bu yıllar boyunca Magic Life markası, “her şey dahil” konseptinin adeta Avrupa’daki elçisi oldu. Hem hizmet kalitesiyle hem de misafir memnuniyetiyle büyük fark yarattı.
Eleştiriler ve tükenme riski
Sonuç: Bir devrimden yeni bir dönüşüme
Bugünün misafiri sadece dinlenmek değil, yenilenmek, öğrenmek, deneyimlemek istiyor.”
“Her şey dahil” sistemi sadece bir fiyat politikası değil, bir yaşam biçimi, bir tatil felsefesi haline geldi, vizyonerlerin elinde şekillendi, büyüdü ve şimdi yeniden evriliyor.
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