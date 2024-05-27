Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Her Ortamı Saran 90'ların Unutulmaz Şarkıları

etiket Her Ortamı Saran 90'ların Unutulmaz Şarkıları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 17:55

90'ların müzik dolu günleri, her birimizin içinde özel bir yer kaplar. O dönemin şarkıları, sadece kulaklarımızı değil, ruhlarımızı da sarar. İşte tam da bu yüzden, 90'ların unutulmaz şarkılarıyla dolu bu nostaljik yolculuğa hoş geldiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Sezen Aksu - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam

2. Çalkala

3. Sertab Erener - Gel Barışalım Artık (Official Audio)

4. TARKAN - Ölürüm Sana

5. Gülşen - Be Adam

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Nazan Öncel - Erkekler De Yanar (Official Video)

7. Candan Erçetin - Umrumda Değil

8. Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan

9. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem 1994 (Official Audio) #GökhanKırdar #YerineSevemem

10. Yıldız Tilbe - Delikanlım (Official Video)

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Barış Manço - Dönence (1982 - TRT)

12. Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı

13. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

14. Özlem Tekin Aşk Herşeyi Affeder Mi

15. Sibel Alas - Adam

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Cem Karaca - Islak Islak (Official Video)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın