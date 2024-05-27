Her Ortamı Saran 90'ların Unutulmaz Şarkıları
Her Ortamı Saran 90'ların Unutulmaz Şarkıları
90'ların müzik dolu günleri, her birimizin içinde özel bir yer kaplar. O dönemin şarkıları, sadece kulaklarımızı değil, ruhlarımızı da sarar. İşte tam da bu yüzden, 90'ların unutulmaz şarkılarıyla dolu bu nostaljik yolculuğa hoş geldiniz!
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1. Sezen Aksu - Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam
2. Çalkala
3. Sertab Erener - Gel Barışalım Artık (Official Audio)
4. TARKAN - Ölürüm Sana
5. Gülşen - Be Adam
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6. Nazan Öncel - Erkekler De Yanar (Official Video)
7. Candan Erçetin - Umrumda Değil
8. Şebnem Ferah - Vazgeçtim Dünyadan
9. Gökhan Kırdar: Yerine Sevemem 1994 (Official Audio) #GökhanKırdar #YerineSevemem
10. Yıldız Tilbe - Delikanlım (Official Video)
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11. Barış Manço - Dönence (1982 - TRT)
12. Demet Sağıroğlu - Arnavut Kaldırımı
13. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum
14. Özlem Tekin Aşk Herşeyi Affeder Mi
15. Sibel Alas - Adam
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