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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.12.2024 - 16:51

Geçtiğimiz hafta yine dolu dolu, oldukça komik bir Twitter anasayfası vardı. 2024'ün bir türlü bitmediğinde karar kıldığımız memleket mizahında farklı şeyler de vardı. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım bakalım!

Başlayalım bakalım!
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Anket görünce dayanamamış.

Anket görünce dayanamamış.
twitter.com

Peki unutabildiler mi?

Peki unutabildiler mi?
twitter.com

Ödül töreninden akıllarda kalan...

Ödül töreninden akıllarda kalan...
twitter.com
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Yorumlarda kaybolanlar...

Yorumlarda kaybolanlar...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Oralar da şehir olacak.

Oralar da şehir olacak.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

İkna olduk.

İkna olduk.
twitter.com

Kesin...

Kesin...
twitter.com
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Tebrikler köylüsünüz.

Tebrikler köylüsünüz.
twitter.com

İyi tavsiye.

İyi tavsiye.
twitter.com

Cidden böyle oluyor.

Cidden böyle oluyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kafa rahatlığı

Kafa rahatlığı
twitter.com

Bravo Emir Ortaylı

Bravo Emir Ortaylı
twitter.com

Maddi durumlar şu şekilde.

Maddi durumlar şu şekilde.
twitter.com

Kapatalım.

Kapatalım.
twitter.com

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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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