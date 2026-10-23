Her Gün Bir Eşya Fazlası: Ay Sonunda Evden 465 Eşya Eksiliyor
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Evdeki fazlalıklardan kurtulmak çoğu zaman gözümüzde büyüyen, hep ertelenen bir iş. Yurt dışında epeydir konuşulan 30 günlük sadeleşme meydan okuması ise bu yükü küçük, günlük adımlara bölüyor. Kural basit: Ayın ilk günü bir eşya, ikinci günü iki eşya, otuzuncu günü otuz eşya evden çıkıyor. Profesyonel düzenleme uzmanları yöntemin işe yarayan ve aksayan yanlarını tek tek anlattı.
Kaynak: HuffPost
Ay bittiğinde evden toplam 465 eşya çıkmış oluyor
Kimi tek başına yapıyor, kimi arkadaşıyla yarışıyor
Eve yeni eşya almadan önce iki kez düşündürüyor
Her gün atacak eşya aramak herkesin harcı değil
Önemli olan sayı değil, evin gerçekten ferahlaması
Ayıklanan eşyaların nereye gideceğine baştan karar verin
İşe en kolay kararlarla başlamak gerekiyor
Bir günü kaçırırsanız baştan başlamayın
Sayılara takılmak yerine ilerlemeye bakın
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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