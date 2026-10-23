Her Gün Bir Eşya Fazlası: Ay Sonunda Evden 465 Eşya Eksiliyor

Yöntemin arkasında, sade yaşam üzerine yazdıklarıyla tanınan ve 'The Minimalists' adıyla bilinen Joshua Fields Millburn ile Ryan Nicodemus var. Fikir oldukça basit: Her gün bir önceki günden bir fazla eşyayla vedalaşıyorsunuz.

İlk günlerde iş neredeyse oyun gibi; bir kırık kalem, bir eski şarj kablosu derken gün kapanıyor. Ayın sonuna gelindiğinde ise hesap kabarıyor ve 30 günün toplamında evden 465 eşya eksilmiş oluyor.