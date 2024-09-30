Her Fincanda Adeta Lezzeti Tadanlara: Dünya Kahve Gününe Özel Kahve Makinesi Hediye!
Her Fincanda Adeta Lezzeti Tadanlara: Dünya Kahve Gününe Özel Kahve Makinesi Hediye!
Tchibo 'Dünya Kahve Günü' sebebiyle harika bir kampanya başlattı. Kahve makinelerinin yanında hediye kahve olmasına alışığız ama bu gerçekten başka bir boyut. Tchibo'dan 5x8 kutu Cafissimo kapsül kahve alana Cafissimo Pure Plus kahve makinesi hediye! Evet doğru duydunuz, kahve alıyorsunuz makinesi hediye geliyor! Hediyenin böyle güzeline kim kayıtsız kalabilir ki? Bugün bu içerik karşınıza boşuna çıkmadı bence. Mis gibi kahve kokan günler sizi bekliyor belli...
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Bu içerik 30.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Tchibo'nun kahve severleri mutluluktan havalara uçuracak harika bir hediyesi var!
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