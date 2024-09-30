Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Her Fincanda Adeta Lezzeti Tadanlara: Dünya Kahve Gününe Özel Kahve Makinesi Hediye!

etiket Her Fincanda Adeta Lezzeti Tadanlara: Dünya Kahve Gününe Özel Kahve Makinesi Hediye!

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 00:16

Tchibo 'Dünya Kahve Günü' sebebiyle harika bir kampanya başlattı. Kahve makinelerinin yanında hediye kahve olmasına alışığız ama bu gerçekten başka bir boyut. Tchibo'dan 5x8 kutu Cafissimo kapsül kahve alana Cafissimo Pure Plus kahve makinesi hediye! Evet doğru duydunuz, kahve alıyorsunuz makinesi hediye geliyor! Hediyenin böyle güzeline kim kayıtsız kalabilir ki? Bugün bu içerik karşınıza boşuna çıkmadı bence. Mis gibi kahve kokan günler sizi bekliyor belli...

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 30.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tchibo'nun kahve severleri mutluluktan havalara uçuracak harika bir hediyesi var!

Tchibo'nun kahve severleri mutluluktan havalara uçuracak harika bir hediyesi var!

Tchibo 'Dünya Kahve Günü' sebebiyle harika bir kampanya başlattı. Her zaman alışık olduğumuz kampanyalardan oldukça farklı...

Dünya Kahve Günü'ne özel 5x8 kutu Cafissimo kapsül kahve alana Cafissimo Pure Plus kahve makinesi hediye olacak.

Evet doğru duydunuz, kahve alıyorsunuz makinesi hediye geliyor!

Hediyenin böyle güzeline kim kayıtsız kalabilir ki?

Cafissimo Pure Plus ile artık sabahlarınız daha keyifli olacak...

Cafissimo Pure Plus ile artık sabahlarınız daha keyifli olacak...

Düşünsenize, artık her sabah ruh halinize göre mükemmel hazırlanmış espresso, caffè crema veya kahvenin tadını tek bir tuşla çıkarabileceksiniz.

Üstelik kahve makinesinin hediye olması da her yudumda size ekstra keyif verecek.

Hayali bile güzel değil mi?

O zaman kısaca hediye edilen bu kahve makinesinden de bahsedelim.

  • Tezgahta az yer kaplayan ve şık duran bu makine ile tek tuşla mükemmel kıvamda espresso, caffè crema ve kahve hazırlayabilirsiniz.

  • Kahvesini büyük bardakta içmeyi sevenler için de ideal çünkü 15,4 cm'ye kadar bardaklar için çıkarılabilir bardak rafı bulunuyor.

  • Farklı kahveleri deneyimlemek isteyenler de çok şanslı çünkü Tchibo kapsül serisinde çok çeşitli kahve çeşitleri bulunuyor.

  • Kullanımı da oldukça kolay ve pratik.

Böyle fırsatlar her gün karşımıza çıkmıyor...

Böyle fırsatlar her gün karşımıza çıkmıyor...

Bugün belli ki şanslı gününüz. Bu içerik karşınıza boşu boşuna çıkmadı. Mis gibi kahve kokan günler sizi bekliyor sanki, siz de hissediyor musunuz?

400 içimlik kahve satın alarak hem senelik kahve ihtiyacınızı karşılayacak hem de kahve makinesine bedavaya sahip olmuş olacaksınız!

O zaman daha ne bekliyorsunuz, hediye kahve makinenizi kapmak ve sabahlarınıza keyif katmak için hemen buraya tıklayın.

Ve, makineniz geldiğinde bizim için de bir keyif kahvesi içmeyi lütfen unutmayın.

Tchibo Hediye Kahve Makinesi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın