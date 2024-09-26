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Kahvenizi Yudumlarken İndirimden Yakaladığınız İçin Kendinizle Gurur Duyup Keyiflenmenizi Sağlayacak 9 Tavsiye

etiket Kahvenizi Yudumlarken İndirimden Yakaladığınız İçin Kendinizle Gurur Duyup Keyiflenmenizi Sağlayacak 9 Tavsiye

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 17:08

Sabah yeni bir güne başlarken, mis gibi kahvenizi yudumlarken sizi en çok ne keyiflendirir? Mesela kahvenizi indirimden aldığınız kahve makinesi ile yapmış olmanız mı? Yoksa dışarıda yağmur yağarken, çocuğunuza giydirdiğiniz indirimli yağmurluğun ona ne kadar yakıştığını görmek mi? Evet beklenen Tchibo indirim günleri başladı. Keyfinize keyif katmak için sizin için indirimden seçtiğimiz birbirinden harika ürünlere mutlaka göz atın. 

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 23.09.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tchibo Esperto 2 Milk Tam Otomatik Kahve Makinesi

1. Tchibo Esperto 2 Milk Tam Otomatik Kahve Makinesi

Tchibo kahve makinesinin 'Tek Dokunuşla Süt Sistemi' sayesinde en sevdiğiniz kahveyi bir düğmeye dokunarak kolayca hazırlayabilirsiniz.

Üstelik çıkarılabilir demleme grubu sayesinde temizliği de oldukça kolay.

Normalde 18.999 TL olan tam otomatik kahve makinesinin fiyatı şu anda indirimde 13.999 TL.

Düşünsenize, hem harika bir kahve makineniz oluyor hem de 5000 TL yanınıza kar kalıyor.

Bundan daha keyifli ne olabilir ki!

Tchibo Esperto 2 Milk Tam Otomatik Kahve Makinesi

Tchibo İndirim Günleri

2. Tchibo 5 Adet Organik Pamuklu Külot

2. Tchibo 5 Adet Organik Pamuklu Külot

Rahat, yumuşak ve tahriş etmez.

Renkleri de çok güzel.

Üstelik Tchibo organik pamuklu külotlar şu anda %30 indirimde ve fiyatı 439 TL.

Tchibo 5 Adet Organik Pamuklu Külot

Tchibo İndirim Günleri

3. Tchibo Yumuşak Kalıplı Sütyen

3. Tchibo Yumuşak Kalıplı Sütyen

Balensiz model son derece rahat ve zarif.

Hem rahat hem şık olmak isteyen kadınların tercihi.

İndirimli fiyatı şu anda 509 TL.

Farklı renkleri de var.

Tchibo Yumuşak Kalıplı Sütyen

Tchibo İndirim Günleri

4. Tchibo Dokuma Altlı Pijama Takımı

4. Tchibo Dokuma Altlı Pijama Takımı

Klasik çizgili pijamalara modern bir dokunuş.

Pamuklu olması da cilt dostu.

Bu rahat ve şık pijama takımının %30 indirimli fiyatı şu anda 879 TL.

Tchibo Dokuma Altlı Pijama Takımı

Tchibo İndirim Günleri

5. Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

5. Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Rüzgar ve su geçirmez. Ayrıca yavrunuzu sıcacık tutacak mikropolar astarı da var.

Bu sayede de çocuğunuz hasta olmadan keyifli keyifli oynayabilir.

Çocuklar mutlu, anne babalar mutlu. Bundan daha keyif verici bir his olabilir mi?

İndirimli fiyatı 899 TL.

Tchibo Çocuk Termal Yağmur Pantolonu

Tchibo İndirim Günleri
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6. Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

6. Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

Yumuşacık, sıcak tutan, rüzgar ve su geçirmeyen bir termal yağmurluk.

Deseni de son derece tatlı.

Okulda karışmasın diye yazılabilir isim etiketi de var.

Daha ne olsun!

İndirimli fiyatı 1249 TL.

Tchibo Çocuk Termal Yağmurluk

Tchibo İndirim Günleri

7. Tchibo Küçük Isıtıcı Yastık

7. Tchibo Küçük Isıtıcı Yastık

Soğuk kış günlerinde ya da hasta olduğunuzda sizi sıcacık tutacak bir yastık.

4 farklı sıcaklık ayarı bulunan yastık aşırı ısınmaya karşı korumalı. Yani güvenlik konusunda endişeye yer yok çünkü 90 dakika sonra otomatik kapanma fonksiyonuna sahip.

Çamaşır makinesinde yıkanabildiği için hijyen problemi de yaşamayacağınız bir ürün.

İndirimli fiyatı 999 TL.

Tchibo Küçük Isıtıcı Yastık

Tchibo İndirim Günleri

8. Tchibo Kaş Seti

8. Tchibo Kaş Seti

3 parçadan oluşan çok kullanışlı bir kaş seti.

  • İstenmeyen tüyleri almak için hassas eğimli cımbız

  • Fazla tüyleri kesmek için kavisli makas

  • Kaşları şekillendirmek için küçük fırça

Saklama kılıfı ile beraber geldiği için seyahatlerde yanınızda taşımak için de ideal.

İndirimli fiyatı 389 TL.

Tchibo Kaş Seti

Tchibo İndirim Günleri

9. Tchibo 2 Adet Yün Kurutma Topu

9. Tchibo 2 Adet Yün Kurutma Topu

Kurutma makinenizde kullanabileceğiniz bu toplar ile yumuşatıcı kullanmadan yumuşacık çamaşırlara kavuşacaksınız. Hem de kimyasal katkısız!

Ayrıca giysileriniz kurutma makinesindeyken, bu toplar sayesinde daha az statik elektrik oluşturacak.

Tek kullanımlık değil, uzun ömürlü bir ürün olduğunun da altını çizelim.

Kimyasalsız yumuşaklık isteyenlerin tercihi.

İndirimli fiyatı 249 TL.

Tchibo 2 Adet Yün Kurutma Topu

Tchibo İndirim Günleri
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