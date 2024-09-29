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İster Hafif İster Güçlü: Güne Bomba Gibi Başlamanı Sağlayacak Eduscho Kahvelerden Hangisi Sana Göre?

etiket İster Hafif İster Güçlü: Güne Bomba Gibi Başlamanı Sağlayacak Eduscho Kahvelerden Hangisi Sana Göre?

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 19:16

Özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinin uzmanlıkla kavrulması ve işlenmesiyle üretilen Eduscho kahveler geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğu için her damak zevkine hitap ediyor. İster filtre kahve, ister instant, ister çekirdek kahve ister öğütülmüş... Kahvenizi yoğun ya da yumuşak içimli seviyor olmanız da fark etmez. Çünkü Eduscho'da herkese göre bir lezzet mevcut.

Haydi o zaman, stoklar tükenmeden siz de Tchibo 2024 indiriminden favori kahvelerinizi hemen sepetinize ekleyin.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 25 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Eduscho Caffè Crema Strong - 500 g Çekirdek Kahve

Eduscho Caffè Crema Strong - 500 g Çekirdek Kahve

Eduscho Caffè Crema, yumuşak içimli kahve sevenler için ideal bir seçim olacaktır.

Aromatik ve dolgun gövdeli olan bu kahve, kremsi ve hafif tadıyla yumuşak bir içim deneyimi sunar.

Yoğunluğu 5 üzerinden 4.

500 g çekirdek kahvenin fiyatı 279 TL.

Eduscho Caffè Crema Strong - 500 g Çekirdek Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

Eduscho Espresso Intenso - 500 g Çekirdek Kahve

Eduscho Espresso Intenso - 500 g Çekirdek Kahve

Sert kahve sevenler için harika bir seçenek. Eduscho Espresso Intenso koyu ve güçlü bir kahve.

Unutma, yoğun aroması ve güçlü tadıyla öne çıkan bu lezzetli kahvenin tadını Cappuccino ya da Latte macchiato olarak da çıkarabilirsin.

Yoğunluğu 5 üzerinden 5.500 g çekirdek kahvenin fiyatı 279 TL.

Eduscho Espresso Intenso - 500 g Çekirdek Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

Eduscho Espresso Classic, 500 g Çekirdek Kahve

Eduscho Espresso Classic, 500 g Çekirdek Kahve

Eduscho Espresso Classic, yoğun ve dengeli bir tat arayanlar için mükemmel bir seçim olacaktır.

Kuvvetli ve karakteristik bir kahve.

Yoğunluğu 5 üzerinden 4.500 g çekirdek kahvenin fiyatı 279 TL.

Eduscho Espresso Classic, 500 g Çekirdek Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

Eduscho Instant Intense - 100 g Çözünebilir Kahve

Eduscho Instant Intense - 100 g Çözünebilir Kahve

Filtre kahve yerine sert içimli bir instant kahve mi tercih ediyorsunuz?

O zaman harika.

Çünkü Eduscho Instant Intense, sert içim ve yoğun kahve aroması isteyenler için harika bir seçenektir.

Hazırlaması pratik, sert ve lezzetli bir kahve.

Yoğunluğu 5 üzerinden 5.

İndirimli fiyatı 119 TL.

Eduscho Instant Intense - 100 g Çözünebilir Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

Eduscho Instant Classic - 100 g Çözünebilir Kahve

Eduscho Instant Classic - 100 g Çözünebilir Kahve

İdeal yoğunlukta bir kahve. Intense'i fazla sert bulanlar için ideal seçim.

Yoğunluğu 5 üzerinden 3.

İndirimli fiyatı 119 TL.

Eduscho Instant Classic - 100 g Çözünebilir Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler
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Eduscho Classic Coffee Traditional, 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Eduscho Classic Coffee Traditional, 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Dolgun gövdeli ve dengeli bir kahve.

Brezilya’nın aromatik çekirdeklerinin Vietnam’ın yoğun Robusta çekirdekleri ile  harmanlanması ile ortaya çıkmış olan içiçi çok keyifli bir kahve.

Yoğunluğu 5 üzerinden 4.

İndirimli fiyatı 109 TL.

Eduscho Classic Coffee Traditional, 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

Eduscho Classic Coffee Strong, 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Eduscho Classic Coffee Strong, 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Ekstra sert bir kahve mi tercih edersin? O halde bu kahve tam sana göre! 

Kahvesini yoğun ve sert sevenler için.

Yoğunluğu 5 üzerinden 5.

İndirimli fiyatı 109 TL.Eduscho Classic Coffee Strong, 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

Eduscho Classic Coffee Strong, 12 x 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Eduscho Classic Coffee Strong, 12 x 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

İsterseniz 12'li paket alarak evde kahve bitti endişesini de tamamen geride bırakabilirsiniz.

Eduscho Classic Coffee Strong, 12 x 250 g Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Eduscho Kahveler

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