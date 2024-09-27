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Filtre Kahve Makinen Varsa Çok Şanslısın! Çikolata Dokunuşundan Frenk Üzüm Notalısına Filtre Kahve Seçenekleri

etiket Filtre Kahve Makinen Varsa Çok Şanslısın! Çikolata Dokunuşundan Frenk Üzüm Notalısına Filtre Kahve Seçenekleri

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 16:16

Kahvenizi nasıl alırdınız? Yumuşak içimli, yoğun ya da belki aromalı... Kim bilir belki de kafeinsiz. Tercihiniz ne olursa olsun fark etmez. Kahve seviyorsanız bu habere de çok sevineceksiniz. Çünkü beklenen Tchibo indirimleri başladı. Stoklar tükenmeden siz de Tchibo 2024 indiriminden favori kahvelerinizi hemen sepetinize eklemeyi unutmayın.

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Bu içerik 24 Eylül 2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

Fiyat olarak çok uygun olan Gold Selection filtre kahve, 20% Tchibo Arabica, 80% Tchibo Robusta çekirdeklerinden oluşan, yoğun aromalı bir kahve.

Yoğunluğu 6 üzerinden 5.

250 gram kahvenin fiyatı 119 TL.

Tchibo Gold Selection Öğütülmüş Filtre Kahve

'Senelerdir içiyorum, çok memnunum.'

Tchibo Filtre Kahveler

Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

Elegan, hafif asitli ve çikolata dokunuşlu bir lezzete sahip olan Privat Kaffee Latin Grande, yumuşak içimli ve kuvvetli kahve sevenlerin favorisi.

Yoğunluğu 6 üzerinden 3.

250 gr kahvenin fiyatı 249 TL.

Tchibo Privat Kaffee Latin Grande Öğütülmüş Filtre Kahve

'Filtre kahveye Latin Amerika (Suriname) kahvesiyle başladım, sonra diğer çeşitleri denedim ama bunun gibi keyiflisini bulamadım.'

Tchibo Filtre Kahveler

Tchibo Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

Organik sertifikalı kahvenin gizemli bir kokusu ve lezzeti var. Narin çiçek etkisini ve kaliteli bir kahve içtiğinizi her yudumda hissedeceksiniz.

Yoğunluğu 6 üzerinden 3.

 250 gr kahvenin fiyatı 279 TL.

Tchibo Bio Athiopien Öğütülmüş Filtre Kahve

'Organik olmasından dolayı yıllardır içtiğim kahve. Lezzeti de çok iyi.'

Tchibo Filtre Kahveler

Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

Yumuşak içimli ve fındık dokunuşlu bir kahve...

Brazil Mild, fındık aroması ile oldukça yumuşak içimli ve dolgun gövdeli bir kahve.

Yoğunluğu 6 üzerinden 2.

 250 gr kahvenin fiyatı 249 TL.

Tchibo Privat Kaffee Brazil Mild Öğütülmüş Filtre Kahve

'Koku ve aroma daha baskın bir seçenek. Tavsiye olunur.'

Tchibo Filtre Kahveler

Tchibo Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

Yumuşak içimli, yoğun lezzetli bir kahve.

Yoğunluğu 6 üzerinden 3.

250 gr kahvenin fiyatı 279 TL.

Tchibo Barista Classic Öğütülmüş Filtre Kahve

'Filtre kahve tutkunlarına on numara ürün. Tchibo kalitesi ve güvenilirliğiyle… Tavsiye ederim.'

Tchibo Filtre Kahveler
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Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

Filtre kahve içmeyi sevmeyenleri bile kendine bağımlı kılacak bir lezzet. Çiçeksi, güçlü karakterli ve siyah frenk üzümü notalı.

Yoğunluğu 6 üzerinden 5.

250 gr kahvenin fiyatı 249 TL.

Tchibo Privat Kaffee African Blue Öğütülmüş Filtre Kahve

'Filtre kahve içmeyi bunun sayesinde sevdim, tavsiye ederim...'

Tchibo Filtre Kahveler

Tchibo Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

Yoğun aromalı, lezzetli ve kafeinsiz.

Zengin lezzetli ve dolgun aromalı, kafeinsiz bir kahve keyfi arzuluyorsanız Exclusive Decaf'ı tercih edebilirsiniz.

Yoğunluğu 6 üzerinden 3.

250 gr kahvenin fiyatı 229 TL.

Tchibo Exclusive Decaf Kafeinsiz Öğütülmüş Filtre Kahve

'Kafein eşiğim çok yükseldi kafein diyetine girmek istiyorum aynı zamanda kahve içmek istiyorum diyorsanız tam aradığınız ürün.'

Tchibo Filtre Kahveler

Tchibo Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

Tchibo Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

Kahvesinde yoğun tat sevenlerin favorisi.

Barista Intense, ağır ağır kavurulması sayesinde daha yoğun bir lezzete sahip. 

Yoğun, aromatik tatlardan hoşlananlar için ideal seçim. 

Yoğunluğu 6 üzerinden 4.

250 gr kahvenin fiyatı 279 TL.

Tchibo Barista Intense Öğütülmüş Filtre Kahve

'Malum ekonomik durumlardan fiyatlar uçtu gitti, kampanyadan dolayı uygun fiyatlı olduğu için denemek istedik. Kahvemizi mümkün olduğunca sert seviyoruz ve bu ürün bu konuda beklentilerimizi karşıladı.'

Tchibo Filtre Kahveler

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