Her Dinlediğinizde Size Farklı Duygular Uyandıracak 12 Şarkı
Bazı şarkılar vardır, her dinleyişte farklı dünyaların kapısını aralar. O anki ruh halinize göre şekillenir ama her zaman kalbinizde yaşar. İşte her dinleyişte tüm duygularınızı ortaya çıkaracak birbirinden harika şarkılar!
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1. Spring in Hours
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2. Depth of My Soul
3. Let Me Kiss You
4. Eyes On Fire
5. Beklenmeyen Misafir
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6. Too Much To Ask
7. Comin' Home
8. Ayrilik
9. Somebody Told Me
10. Without Me
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11. Saudade, saudade
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