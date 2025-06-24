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Her Dinlediğinizde Size Farklı Duygular Uyandıracak 12 Şarkı

etiket Her Dinlediğinizde Size Farklı Duygular Uyandıracak 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 23:13

Bazı şarkılar vardır, her dinleyişte farklı dünyaların kapısını aralar. O anki ruh halinize göre şekillenir ama her zaman kalbinizde yaşar. İşte her dinleyişte tüm duygularınızı ortaya çıkaracak birbirinden harika şarkılar!

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1. Spring in Hours

2. Depth of My Soul

3. Let Me Kiss You

4. Eyes On Fire

5. Beklenmeyen Misafir

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6. Too Much To Ask

7. Comin' Home

8. Ayrilik

9. Somebody Told Me

10. Without Me

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11. Saudade, saudade

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pondsjournal
pondsjournal
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