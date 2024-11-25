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Her Çalışanın Bilmesi Gerekenler: İşçinin Alacaklarına Dair Ayrıntılı El Rehberi

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Her Çalışanın Bilmesi Gerekenler: İşçinin Alacaklarına Dair Ayrıntılı El Rehberi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.11.2024 - 18:22

Milyonlarca çalışan var olan haklarından habersiz. Aslında hangi kurumda çalışıyor olursanız olun haklarınızın bir yasa çerçevesinde korunduğunu unutmayın. X’te ‘@Avakifilhan’ isimli kullanıcı ismiyle avukat Mehmet Akif İlhan, işçi alacaklarına dair bir liste hazırladı. Listede işçi alıcaklarına uygulanacak faiz türü, zamanaşımı süresi ve hangi ücret üzerinden hesaplanacağına dair birçok ayrıntı yer aldı. İşte haklarınıza dair bilmeniz gerekenler...

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Hangi işte hangi kurumda çalışıyor olursanız olun haklarınız İş Kanunu ile korunuyor. Pek çok işçi var olan haklarından habersiz. Bu da işverenin sömrüsünü doğuruyor. İş hayatında olan birisinin haklarını bilmesi doğacak sömürülere karşı önlem alması için önem taşıyor.

Hangi işte hangi kurumda çalışıyor olursanız olun haklarınız İş Kanunu ile korunuyor. Pek çok işçi var olan haklarından habersiz. Bu da işverenin sömrüsünü doğuruyor. İş hayatında olan birisinin haklarını bilmesi doğacak sömürülere karşı önlem alması için önem taşıyor.

'@Avakifilhan' isimli Twitter kullanıcısı avukat Mehmet Akif İlhan, işçilerin alacaklarına dair oldukça detaylı bir liste hazırladı.

Ücret Alacağı / Ücret Bayram ve Genel Tatili Alacağı / Hafta Tatili Alacağı / Fazla Mesai Alacağı

Ücret Alacağı / Ücret Bayram ve Genel Tatili Alacağı / Hafta Tatili Alacağı / Fazla Mesai Alacağı

  • Faiz Başlangıç Tarihi: Varsa ihtarname,yoksa arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Mevduata uygulanacak en yüksek faiz 

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Alacağın doğduğu andan itibaren 5 yıl (Feshe bağlı değildir.)

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Brüt Ücret Üzerinden

Yıllık İzin Alacağı

Yıllık İzin Alacağı

  • Faiz Başlangıç Tarihi: Varsa ihtarname,yoksa arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Yasal faiz (01.06.2024 tarihi öncesinde %9; 01.06.2024 ve sonraki tarihler için %24)

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Alacağın doğduğu andan itibaren 5 yıl (Feshe bağlı değildir.) 

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Çıplak ücret üzerinden.

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı

  • Faiz Başlangıç Tarihi: İş sözleşmenin feshi tarihinden itibaren.

  • Uygulanacak Faiz Türü: Mevduata uygulanacak en yüksek faiz.

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Alacağın doğduğu andan itibaren 5 yıl (Feshe bağlı değildir.) 

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Giydirilmiş brüt ücret üzerinden (Kıdem tazminatı tavanına dikkat.)

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  • Faiz Başlangıç Tarihi: Varsa ihtarname,yoksa arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Yasal faiz (01.06.2024 tarihi öncesinde %9; 01.06.2024 ve sonraki tarihler için %24)

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Alacağın doğduğu andan itibaren 5 yıl (Feshe bağlı değildir.) 

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Giydirilmiş brüt ücret üzerinden.

Kötü Niyet Tazminatı.

Kötü Niyet Tazminatı.

  • Faiz Başlangıç Tarihi: Varsa ihtarname,yoksa arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Yasal faiz (01.06.2024 tarihi öncesinde %9; 01.06.2024 ve sonraki tarihler için %24)

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Alacağın doğduğu andan itibaren 5 yıl (Feshe bağlı değildir.) 

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? İhbar tazminatının üç katı.

İşe Başlatmama Tazminatı

İşe Başlatmama Tazminatı

  • Faiz Başlangıç Tarihi: İşçinin işe başlatılmadığı tarihten itibaren

  • Uygulanacak Faiz Türü: Yasal faiz (01.06.2024 tarihi öncesinde %9; 01.06.2024 ve sonraki tarihler için %24)

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: İşçinin kararın tebliğinden itibaren 10 günlük süre içerisinde işe iade istemiyle işverene başvurusundan itibaren 30 günlük sürenin dolduğu tarihten 5 yıl.

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Dava tarihindeki net ücret üzerinden (4-8 aylık ücret)

Boşta Geçen Süre Tazminatı

Boşta Geçen Süre Tazminatı

  • Faiz Başlangıç Tarihi: İşçinin işe başlatılmadığı tarihten itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Mevduata uygulanan en yüksek faiz.

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Alacağın doğduğu andan itibaren 5 yıl.

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Dava tarihindeki giydirilmiş brüt ücret üzerinden.

(Belirli süreli iş sözleşmelerinde) Bakiye Süre Ücret Alacağı

(Belirli süreli iş sözleşmelerinde) Bakiye Süre Ücret Alacağı

  • Faiz Başlangıç Tarihi: Varsa ihtarname,yoksa arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Yasal faiz (01.06.2024 tarihi öncesinde %9; 01.06.2024 ve sonraki tarihler için %24)

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Fesih tarihinden itibaren 10 yıl.

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Belirli süreli sözleşmelerde geriye kalan süreye ilişkin ücret toplamı.

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Sendikal Tazminat

Sendikal Tazminat

  • Faiz Başlangıç Tarihi: Varsa ihtarname,yoksa arabuluculuk son tutanak tarihinden itibaren 

  • Uygulanacak Faiz Türü: Yasal faiz (01.06.2024 tarihi öncesinde %9; 01.06.2024 ve sonraki tarihler için %24)

  • Zamanaşımı Süresi ve Başlangıç Tarihi: Fesih tarihinden itibaren 10 yıl.

  • Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır? Minimum 1 yıllık toplam ücret.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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