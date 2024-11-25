Her Çalışanın Bilmesi Gerekenler: İşçinin Alacaklarına Dair Ayrıntılı El Rehberi

Milyonlarca çalışan var olan haklarından habersiz. Aslında hangi kurumda çalışıyor olursanız olun haklarınızın bir yasa çerçevesinde korunduğunu unutmayın. X’te ‘@Avakifilhan’ isimli kullanıcı ismiyle avukat Mehmet Akif İlhan, işçi alacaklarına dair bir liste hazırladı. Listede işçi alıcaklarına uygulanacak faiz türü, zamanaşımı süresi ve hangi ücret üzerinden hesaplanacağına dair birçok ayrıntı yer aldı. İşte haklarınıza dair bilmeniz gerekenler...