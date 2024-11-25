Her Çalışanın Bilmesi Gerekenler: İşçinin Alacaklarına Dair Ayrıntılı El Rehberi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Her Çalışanın Bilmesi Gerekenler: İşçinin Alacaklarına Dair Ayrıntılı El Rehberi
Milyonlarca çalışan var olan haklarından habersiz. Aslında hangi kurumda çalışıyor olursanız olun haklarınızın bir yasa çerçevesinde korunduğunu unutmayın. X’te ‘@Avakifilhan’ isimli kullanıcı ismiyle avukat Mehmet Akif İlhan, işçi alacaklarına dair bir liste hazırladı. Listede işçi alıcaklarına uygulanacak faiz türü, zamanaşımı süresi ve hangi ücret üzerinden hesaplanacağına dair birçok ayrıntı yer aldı. İşte haklarınıza dair bilmeniz gerekenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hangi işte hangi kurumda çalışıyor olursanız olun haklarınız İş Kanunu ile korunuyor. Pek çok işçi var olan haklarından habersiz. Bu da işverenin sömrüsünü doğuruyor. İş hayatında olan birisinin haklarını bilmesi doğacak sömürülere karşı önlem alması için önem taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ücret Alacağı / Ücret Bayram ve Genel Tatili Alacağı / Hafta Tatili Alacağı / Fazla Mesai Alacağı
Yıllık İzin Alacağı
Kıdem Tazminatı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kötü Niyet Tazminatı.
İşe Başlatmama Tazminatı
Boşta Geçen Süre Tazminatı
(Belirli süreli iş sözleşmelerinde) Bakiye Süre Ücret Alacağı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sendikal Tazminat
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın