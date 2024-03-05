Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Her An Tertemiz Görmek İsteyenlere: Evinde Kalıcı Hijyen Sağlamak İçin 10 Tüyo

etiket Her An Tertemiz Görmek İsteyenlere: Evinde Kalıcı Hijyen Sağlamak İçin 10 Tüyo

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 12:32

Her daim temiz bir ev düşlemek sanki cennetin içinde yaşamak gibi geliyor değil mi? Ama bu mümkün! Evinizde kalıcı hijyen sağlamanız için bazı önerilerimiz var...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Temizliğe geçmeden önce, işe dağınıklığı toplamakla başlayın. Böylece eliniz ayağınız birbirine girmeyecek.

1. Temizliğe geçmeden önce, işe dağınıklığı toplamakla başlayın. Böylece eliniz ayağınız birbirine girmeyecek.

Dağınık bir ev ne kadar uğraşsanız da temiz görünmez. Tam da bu sebeple günlük temizlik rutininizde ilk olarak dağınıklıktan kurtulun. Sabah uyanır uyanmaz yatak odasında bulunan kıyafetleri dolaba kaldırın, yatakları düzenleyin.

2. Düzenli olarak temizlik yapmaktan vazgeçmeyin.

Ev temizliğini düzenli olarak yapmak hijyenin korunmasında temel öneme sahip. Bu yüzden her gün kullanılan alanları günlük temizlik rutinine dahil edin. Özellikle mutfak ve banyo gibi nemli ortamları düzenli olarak temizleyin.

3. Günlük olarak kirli kıyafetlerinizi çamaşır sepetinde toplayın.

3. Günlük olarak kirli kıyafetlerinizi çamaşır sepetinde toplayın.

'Aman sanki ne olacak?' demek pek de doğru değil. Etrafa saçılmış kirli kıyafetler evinizi dağınık ve pis gösterir. Ayrıca kendinize çamaşır yıkamak için belli bir gün belirleyebilirsiniz.

4. Doğru temizlik ürünlerini kullanın.

Doğru temizlik ürünlerini seçmek önemlidir. Yüzey temizliği için etkili ve güvenilir temizlik malzemeleri kullanın. Kimyasal içeren ürünlerin kullanımı sırasında eldiven giymeyi unutmayın.

5. Kendinize tatlı bir yardımcı edinin.

5. Kendinize tatlı bir yardımcı edinin.

Robot süpürgeler temizlik açısından artık en büyük yardımcılarımız haline geldiler. Çalıştır ve evinin temizlenmesini izle. Gerçekten çok kolay!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Her yeri güzelce silerek parlak ve temizlik bir görünüm elde edersiniz.

6. Her yeri güzelce silerek parlak ve temizlik bir görünüm elde edersiniz.

Yüzey temizliğinin tamamlanması için süpürme işleminden sonra, yerlerin silinmesi de gerekiyor. Bunun için bir paspas ya da yer bezi kullanmak doğru bir seçim. İşlem sıralasında yer silme bezinin hafif nemli olmasına dikkat edin.

7. Havalandırmayı unutmayın.

7. Havalandırmayı unutmayın.

Evdeki havayı düzenli olarak temizlemek için odaları havalandırın. Düzenli havalandırma, evdeki kirli havayı dışarıya atarak içerideki taze hava dolaşımını sağlar. Hem ferah hem temiz!

8. Mutfağınız ve bozdolabınızda mutlaka aylık düzenlemeler yapın.

8. Mutfağınız ve bozdolabınızda mutlaka aylık düzenlemeler yapın.

Buzdolabınızı söyle bir gözden geçirin ve bozulmuş/son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöpe atın. Buzdolabı ve diğer bütün dolapların üstlerinin tozunu alın.

9. Küçük detaylara dikkat edin.

9. Küçük detaylara dikkat edin.

Evdeki küçük detaylara da dikkat edin. Örneğin, kapı kolları, anahtarlar, uzaktan kumandalar gibi sık temas edilen yüzeyleri düzenli olarak temizleyin. Ayrıca, tuvalet ve lavabo gibi yüzeyleri de düzenli olarak dezenfekte edin.

10. Mevsimlik düzenlemelerinizi ihmal etmeyin.

10. Mevsimlik düzenlemelerinizi ihmal etmeyin.

Buzluk/derin dondurucunuzu boşaltıp temizleyin ve yeni yiyecekler koyun. Sezon boyu yemek yapmış olduğunuz fırını bir kere temizlemelisiniz. Yaz/kış herkesin mutfağında olan kuru bakliyatları mevsimine göre düzenleyin, gerekirse havalandırın. Mutfak dolaplarında mevsimlik olarak yapacağınız değişikliklerden önce temizlemelisiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın