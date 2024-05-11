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“Her An Misafir Gelebilir” Hissiyle Yaşayanların Bildiği 10 Şey

etiket “Her An Misafir Gelebilir” Hissiyle Yaşayanların Bildiği 10 Şey

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 12:31

Her an misafir gelecekmiş gibi hareket edenler her zaman, her ihtimale karşı temkinli ve hazırlıklıdır. 

Bu kişilerin 10 özelliğini içerikte sıraladık:👇🏻

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1. Her an derli toplu olmak:

Bu kişiler için ev düzeni ve temizlik, yaşam tarzlarının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, misafir gelecekmiş gibi yaşayan kişiler evlerini her zaman derli toplu tutarlar. Evin her köşesindeki eşyaların yerli yerinde olması ve her zaman temiz bir görüntü sunması sadece misafirler için değil, bu kişilerin kendini rahat hissetmesi için de oldukça önemlidir.

2. Her gün evi süpürmek:

Günlük temizlik yapmak bu kişiler için bir alışkanlıktır. Bu bakış açısına göre her gün evi süpürmek, toz ve kirin birikmesini engeller ve evin temiz ve ferah kalmasını sağlar. Böylece, aniden gelen misafirler için ev her zaman hazır olur!

3. Lavaboları sürekli temiz tutmak:

Bu kişilere göre temizlik, misafirperver ev sahipleri için sadece görünür alanlarla sınırlı değildir. Lavaboların temizliği de oldukça önemlidir. Neticede misafirler lavaboları kullanabilir değil mi? Bu nedenle, lavaboların sürekli temiz ve hijyenik olması, ev sahipleri için önemlidir.

4. Buzlukta hızlıca hazırlanabilecek bir şeylerin bulunması:

Ani misafir geldiğinde, ev sahipleri hızlıca bir şeyler hazırlamak zorunda kalabilir.  Bu nedenle bu kişiler için buzlukta hızlıca hazırlanabilecek atıştırmalıkların veya içeceklerin bulunması önemlidir. Hazır bulunan yiyecekler, misafirlerin daha rahat ağırlanmasını sağlar tabii...

5. Yatağını toplamadan evden çıkamamak:

Her an misafir gelecekmiş hissiyle yaşayan ev sahipleri, her zaman yataklarını düzenli tutarlar ve evden çıkmadan önce yataklarını toplamadan kendilerini rahat hissetmezler. Bu alışkanlığı hem misafirlerin konforu hem de evin genel düzeni için gerekli görürler…

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6. Ortalıkta kıyafet bırakmamak:

Bu kişiler kıyafetlerini her zaman düzenli bir şekilde katlayıp yerlerine koymaya özen gösterirler. Bu, evin düzenli ve temiz görünmesini sağlayan basit bir alışkanlıktır onlar için…

7. Bulaşıkların daima derli toplu olması:

Mutfak tezgahında hiçbir zaman bulaşık bulunmaması gerekir. Ya misafir gelir de o tezgahta bir sürü bulaşıkla karşılaşırsa? Korkulu rüya... Bu kişilerin bakış açısına göre mutfak eşyalarının temiz olması misafirlerin daha rahat ve kolay ağırlanmasını da sağlar!

8. Misafirler için kullanılacak çarşafların daima temiz olması:

Misafir odası için ayrılmış olan çarşafların her zaman temiz olması, misafirlerin konforu için önemlidir. Misafirlerin rahat etmelerini sağlamak ve onlara evde hoş bir karşılama hissi vermek adına bu kişiler bu detaya özen gösterir.

9. Misafirlerin kullanabileceği ev terliklerinin daima hazır olması:

Bu kişiler misafirlerin konforunu düşünerek misafirlerin kullanabileceği ev terliklerini daima hazır bulundururlar. Bu küçük detaylar, misafirlerin kendilerini evde hissetmelerini sağlar ve onları hoş bir karşılama ile ağırlamanın bir yolu olarak görülür!

10. Evdeki herkes her an misafir gelecek şekilde tembihlenir:

Evde yaşayan herkes her an misafir gelecek gibi tembihlenir. Bu şekilde herkes, ev düzenini korur ve misafir geldiğinde her şeye hazırlıklı olunur!

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