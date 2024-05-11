“Her An Misafir Gelebilir” Hissiyle Yaşayanların Bildiği 10 Şey
“Her An Misafir Gelebilir” Hissiyle Yaşayanların Bildiği 10 Şey
Her an misafir gelecekmiş gibi hareket edenler her zaman, her ihtimale karşı temkinli ve hazırlıklıdır.
Bu kişilerin 10 özelliğini içerikte sıraladık:👇🏻
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1. Her an derli toplu olmak:
2. Her gün evi süpürmek:
3. Lavaboları sürekli temiz tutmak:
4. Buzlukta hızlıca hazırlanabilecek bir şeylerin bulunması:
5. Yatağını toplamadan evden çıkamamak:
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