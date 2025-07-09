Her An Birilerinin Tiktok'ta Tekrar Trend Yapabileceği 12 Eski Şarkı

TikTok her gün yepyeni trendler yaratıyor ama biliyoruz ki bazı şarkılar var... Sadece birkaç saniyesiyle bile tüm interneti yeniden ele geçirmeye hazır! 2000’ler ruhu, 2010’ların sahne tozu hâlâ üzerimizdeyken, bu şarkılardan biri aniden viral olursa hiç şaşırmayız. Çünkü bazı melodiler, bazı nakaratlar zamansız. Bir dansla, bir edit’le ya da minik bir “POV” ile ekranlarda dönmeye başlayabilirler.

İşte o potansiyeli taşıyan, hâlâ içimizde çalan eski dost şarkılar burada.👇