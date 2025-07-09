Her An Birilerinin Tiktok'ta Tekrar Trend Yapabileceği 12 Eski Şarkı
TikTok her gün yepyeni trendler yaratıyor ama biliyoruz ki bazı şarkılar var... Sadece birkaç saniyesiyle bile tüm interneti yeniden ele geçirmeye hazır! 2000’ler ruhu, 2010’ların sahne tozu hâlâ üzerimizdeyken, bu şarkılardan biri aniden viral olursa hiç şaşırmayız. Çünkü bazı melodiler, bazı nakaratlar zamansız. Bir dansla, bir edit’le ya da minik bir “POV” ile ekranlarda dönmeye başlayabilirler.
İşte o potansiyeli taşıyan, hâlâ içimizde çalan eski dost şarkılar burada.👇
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1. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
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2. Gökhan Özen - Aramazsan Arama
3. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa
4. Gülben Ergen - Süpriz
5. Ebru Gündeş - Yaparım Bilirsin
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6. Nil Karaibrahimgil - Peri ft. Ayben
7. İrem Derici - Zorun Ne Sevgilim
8. Gülşen - Yurtta Aşk Cihanda Aşk
9. Sinan Akçıl feat. Ferah Zeydan - Şarttır
10. Serdar Ortaç - Karabiberim
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11. Demet Akalın - Bebek
12. TARKAN - Adımı Kalbine Yaz
13. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır
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